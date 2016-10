El Director de Tránsito de la Intendencia de Salto, Rafael di Donato, se refirió a la agresión que recibió una inspectora de tránsito en momentos en que realizaba su trabajo días atrás.

“La inspectora está con un golpe muy fuerte en el ojo, obviamente esta con licencia médica”, dijo Di Donato.

Con respecto al accionar jurídico que llevó adelante la administración, comentó que se asesoraron con el área jurídico de la Intendencia y llevaron a cabo los trámites correspondientes para realizar la denuncia. “Sabemos que la persona que la agredió esta emplazada y ahora estamos en manos de lo que resuelva el fiscal. La denuncia la presentamos el mismo viernes en que se produjo la agresión”, puntualizó el director de tránsito sobre lo sucedido.

PIDEN LA REPUBLICANA, USO DE CÁMARAS Y SALIR DE A DOS

Sobre como ha afectado esta situación a los funcionarios del área, Di Donato comentó “la gente esta preocupada, por su trabajo, por su seguridad y por eso mantuvimos una reunión con los funcionarios y algunos de los planteos que ellos hicieron los vamos a estudiar con el intendente”.

Entre los principales reclamos de los funcionarios de tránsito, se encuentran: “el uso de cámaras para realizar los operativos y en algunos casos eso ya se está implementando, se pide también salir siempre de a dos, algo que está autorizado por la propia dirección. Se pide más personal que es algo que también estamos trabajando y por eso estamos en un proceso de elección de nuevo personal. Y se pide también la presencia de la Republicana en Salto, que es algo que ya se venía planteando y se conversó con el Ministerio del Interior y se continúa conversando”, dijo Di Donato.

“HAY GENTE QUE PIENSA QUE NO PUEDE SER MULTADA”

“Acá no hay un enfrentamiento del cuerpo inspectivo con la ciudadanía”, esgrimió el director. “Hay gente que cree que está por encima de los demás y piensa que no puede ser ni multada ni reglamentada”, agregó.

En el mismo sentido continuó diciendo “tenemos los dos extremos, gente que está fuera de la ley directamente y anda sin casco en el barrio por inconsciencia, porque son muy jóvenes o por la adrenalina. También hay gente que vive en el centro de la ciudad y que piensa que forma parte de una especie de aristocracia donde nadie lo puede multar. Pero las normas son para todos”, puntualizó.

NO ES LA ÚNICA AGRESIÓN A

FUNCIONARIOS DE TRÁNSITO

Si bien Di Donato no quiso ahondar en detalles de con que objeto fue golpeada la funcionaria, sí se limitó a decir que a las autoridades departamentales les “preocupa muchísimo lo que está pasando”, destacando que éste no es el único hecho de agresión a personal de tránsito.

“Nuestros funcionarios han sido agredidos verbalmente en forma cotidiana por gente que no cree que debe ser multada ni sancionada. Tuvimos un problema hace unas semanas atrás en la Costanera Norte donde los funcionarios haciendo su trabajo fueron baleados y ésto junto a otros hechos nos preocupa, sobre todo por el nivel de agresividad que hay en Salto y en particular con nuestros inspectores”, manifestó el jerarca.

DI DONATO TAMBIÉN

FUE INSULTADO

Incluso, el mismo director de tránsito fue víctima de una agresión verbal días atrás por corregir una infracción y sobre este hecho comentó, “a mi me pasó hace unos días que habían dos motos estacionadas en un espacio para discapacitados y yo simplemente les pedí que las sacaran. No había intención de multar ni nada, solamente el pedido era que las retiraran. Hubo una persona que asintió lo que le dije, reconoció que estuvo mal y la retiró enseguida y la otra me agredió verbalmente y comenzó a insultarme en el medio de la calle hasta que salieron otros funcionarios y continuó insultando a todos. No le pedimos nada raro, solo que sacara su moto de un lugar que era para discapacitados. Y esas reacciones no se pueden entender”, agregó el jerarca.

“ASÍ NO SON LAS COSAS”

Ante la consulta de EL PUEBLO sobre qué se le puede decir a un funcionario de tránsito que tiene que salir a trabajar a la calle en estos días, el jerarca del sector respondió “no hay manera de consolar a una persona que por hacer su trabajo es agredida gratuitamente y de espalda. No hay forma de consolarla, porque es tan injusto que evidentemente cuestiona a toda la sociedad. Vivimos en un nivel de agresividad tan fuerte que así no se puede vivir porque así no son las cosas”, concluyó.