Feriantes están preocupados y pedirán auxilio al Estado

Un grupo de funcionarios municipales de la Unidad de Contralor junto a efectivos policiales que los acompañaban, concurrieron en la mañana de ayer al denominado Paseo de Compras, conocido como bagashopping, donde notificaron a algunos de los puestos de venta de ropas que se encontraban abiertos, ante la medida de prohibición para hacerlo, por parte de la autoridad sanitaria, para evitar la propagación del virus del COVID – 19.

Allí, los funcionarios notificaban que debían cumplir con la medida impuesta por la autoridad sanitaria, ante la posibilidad de que muchas de estas personas, pudieran mantener sus puertas abiertas y provocar, aunque sin la intención de hacerlo, un contacto con la vestimenta que pudiera generar al entrar en circulación con otras personas, la entrada del virus que tanto se desea evitar.

Muchos de los puesteros acataban la medida y entendían que se trataba de una decisión para propiciar la salud pública, empero, aducían que necesitaban trabajar porque vivían de la venta diaria que realizaban en cada ocasión.

Si bien los funcionarios municipales les transmitían que entendían la situación de cada uno de ellos, estos les estaban haciendo conocer una nueva disposición que prohíbe que tengan abiertos sus puestos hasta tanto no pasen estas semanas que son críticas para el contagio del coronavirus.

Uno de los feriantes, les dijo que si bien entendía la medida, necesitaba que con el problema que le estaban generando al exigirle cerrar su local de ventas que es su único medio de vida, también le llevaran la posibilidad de una solución para poder enfrentar la realidad que le tocaba vivir.

Sin embargo, los funcionarios solamente se ceñían al cumplimiento de las ordenanzas dispuestas por la comuna y les manifestaban que ellos no estaban para perjudicarlos, sino para hacer cumplir la normativa.

«Solo queremos trabajar, no pedirle nada a nadie, no podemos estar dependiendo de que el estado no nos deje trabajar y nos ande a buscar una canasta para mantener a nuestras familias como si fuéramos méndigos. No somos méndigos, somos trabajadores, y tenemos nuestro local, y nos la querremos jugar si le vendemos a alguien o no, no pueden decirnos que nos vamos a mirar como ellos nos llevan una canasta, no es justo», comentó Jorge, un feriante que mantiene a su familia con lo que vende en su local, a este diario.

En el bagashopping hay más de 400 locales que fueron habilitados para estar vendiendo mercadería que va desde los comestibles y bebidas, hasta vestimenta, artículos de bazar, de higiene personal, calzado, audio y Tv, así como lencería y de todo un poco. Emplea de manera directa a entre tres y cuatro personas por local y a otro número similar de manera indirecta.

Si bien es un paseo de compras ya reconocido a nivel nacional y ha llegado a ser hasta un atractivo para el turismo el poder visitar el conocido «bagashopping» de Salto, sobre todas las cosas en esta semana tan especial, por lo cual los feriantes aducen que encima que no está yendo nadie, debido a la ausencia de clientes y de turistas, puesto que se trata de momentos angustiantes por los que está atravesando todo el país, piden una solución al corto plazo y reclaman no ser tratados de manera diferente.

«Dicen que los bagayeros mantenemos plata, no tenemos un peso, solamente vendemos y trabajamos con lo que vendemos, quizás sabemos vender que no es lo mismos que tener plata, pero hay gente que sabe que somos trabajadores igual que ellos y por eso vienen a comprarnos», dijeron.