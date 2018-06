Ante la situación trascendida en los medios estos días, donde representantes de los gremios de colegios privados hicieron controvertidas declaraciones alegando que se les hace bullying por pertenecer a la agrupación gremial, la fundadora del Centro Educativo Para Niños Autistas Caty Cafrée aclaró que “ésto no es así pues siempre se ha mantenido un buen relacionamiento con el personal del centro y desde el momento en que se ingresa a trabajar se sabe como se trabaja. Es un grupo de padres que formó ese centro. Realmente me duele que se salga a decir gratuitamente que allí en el centro no se trata bien al personal”.