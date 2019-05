La idea de apostar a la construcción de un nuevo espacio, lo primero que pretende es reivindicar la política como algo importante en la vida de la gente, señaló el dirigente local de la Alianza Progresista Lista 738 del Frente Amplio, Gabriel Duarte. Consustanciado desde siempre con los problemas sociales y con las dificultades que atraviesan miles salteños, Duarte ha decidido salirse del ruedo y apostar fuerte para tratar de asumir responsabilidades mayores que le permitan desarrollar políticas más profundas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. Con respecto a la situacion actual dijo «lo bueno es poder aprovechar esta instancia democrática para que los uruguayos reflexionemos sobre temas tan importantes como la educación, el empleo, la vivienda, entre otras cosas y como podemos dar soluciones a esas problemáticas».

El abogado afirmó que «naturalmente que mirándolo desde una perspectiva de izquierda pero también, junto a los distintos movimientos sociales que están organizados, los sindicatos, los estudiantes, los productores, todos trabajando fuertemente en estos temas, y no solo desde la política, porque los políticos no somos los únicos que pensamos en los problemas de la gente, juntos tenemos que apostar a construir con ideas una síntesis de propuestas». Dice que cree firmemente que todos «estos problemas que nos han venido pasando con el empleo, con los trabajadores de la naranja, con la alta informalidad existente, nos ayuden a cambiar nuestra matriz de trabajo y a generar políticas más sólidas en ese sentido, que le den a los salteños, otras posibilidades, con mayor seguridad laboral». «Porque no puede ser que las oportunidades de trabajo para los salteños sean esas, de mala calidad y mal pagas», añadió. «Entonces tenemos que generar algunas alternativas en la logística, en el mundo de los servicios, tratar que la producción nacional tenga otras oportunidades para que esos compatriotas puedan mejorar su nivel de ingresos», comentó el dirigente y candidato frenteamplista.

El dirigente expresa que «discutir estos temas requiere tener la cabeza abierta, y para eso los políticos no podemos seguir hablando de los temas de los políticos, sino que tenemos que salir a hablar cara a cara con la gente».

«La Junta Departamental para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora para poder escuchar, dialogar, aprender, estar junto a la gente buscando soluciones a los problemas y es por eso que ahora queremos dar un salto, para lograr asumir otras responsabilidades y para eso estamos trabajando», dijo Duarte.