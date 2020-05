El pediatra y especialista en infecciones virales Álvaro Galiana recomendó este viernes el regreso a clases de los niños en edad escolar y también los más pequeños de educación inicial (jardines de infantes).

El gobierno anunció el jueves el retorno de las clases presenciales en tres etapas, el 1º, 15 y 29 de junio.

Sobre la base de que los niños se enferman menos con el nuevo coronavirus, y que a su vez contagian mucho menos el virus, Galiana aseguró en el programa La Tarde en Casa de canal 10 que es mucho mayor el beneficio de volver a clases que el riesgo de mandarlos a compartir un salón y un patio con sus pares.

“Los niños transmiten poco el virus, no hay datos concluyentes de niños que contagien a adultos, sino más bien al revés. Niños contagiados por adultos”, dijo el médico en base a estudios internacionales sobre la evolución del Covid-19.

“Si hay mucho miedo, bueno, el riesgo es mínimo y el beneficio es mayor”, insistió tras advertir del daño que están sufriendo los niños por no ir a clases hace más de dos meses. En particular señaló el daño que implica para pequeños de 2 y 3 años, porque en esa etapa es fundamental la socialización y el contacto con otros niños.

“Ya tenemos un atraso impresionante, marzo, abril, mayo y va a pasar parte de junio. A los niños con problemas de aprendizaje se les va complicando más. Los niños que quedan solos cuando sus padres salen a trabajar pierden mucho más”, alertó.