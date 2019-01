A partir de este año la Incubadora de Empresas Gepian Salto recibe proyectos de negocios innovadores o con valor diferencial en cualquier momento del año, sin tener que esperar por convocatorias

La Incubadora de Empresas Gepian inició el año con buenas noticias para las personas que quieren iniciar su negocio propio innovador o con valor diferencial. A partir de este año los proyectos se pueden presentar sin tener que esperar a una convocatoria.

Desde el 2015 la Incubadora, con sede en Salto, apoya a emprendedores a través del financiamiento no reembolsable, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

En 2019 la incubadora tiene la convocatoria abierta todo el año, es decir, que en cualquier momento se puede postular, ser seleccionado para incubar y preparar el proyecto innovador junto con el equipo de la Incubadora.

Cuando esté pronto, el equipo de Gepian acompaña al emprendedor a presentarlo para obtener financiamiento ante el comité de ANII y ANDE.

Otra buena noticia es que cada proyecto puede acceder a un capital semilla de ANII de $ 900.000 y $ 775.000 a través de ANDE.

Los mismos aumentaron un 20% con respecto a años anteriores.

Las postulaciones se reciben primero en el sitio web de Gepian www.gepian.com.uy. Por dudas y consultas dirigirse a Artigas 652 (planta alta del Centro Comercial e Industrial de Salto), correo contacto@gepian.com.uy y teléfono 473 32425.

Sobre Gepian

Gepian es la incubadora de empresas del Centro Comercial e Industrial de Salto, financiada por la ANII. Su misión es promover, potenciar y realizar el seguimiento de nuevas empresas innovadoras o con valor agregado diferencial, esto es, en rubros no tradicionales, de naturaleza emprendedora e innovativa y que tengan potencial exportador.

Desde 2015 a la fecha han sido 8 las convocatorias y 29 empresas han realizado o realizan el proceso de incubación. La asistencia de Gepian se realiza en Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y Paysandú.

Además de financiamiento de ANNI y ANDE, Gepian también provee al emprendedor de capacitación, asesoramiento, red de contactos y vinculación con organismos y otras empresas.

Bases Semilla ANDE para Incubadoras de Empresas 2019

¿Qué es ANDE? La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) es una organización gubernamental que tiene por misión promover el desarrollo productivo del país a través del diseño e implementación de programas e instrumentos para la mejora de la competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las MIPYMES y en la articulación entre actores públicos y privados interesados. ANDE busca aumentar la cantidad de nuevos emprendimientos económicamente sostenibles, con fuerte componente innovador o valor diferencial, con potencial de crecimiento, que generen puestos de trabajo, que sean amigables con el medio ambiente y por tanto que ayuden al desarrollo económico de Uruguay1 .

¿Qué es Semilla ANDE para Incubadoras?

Es un aporte económico no reembolsable2 que tiene por objetivo apoyar a emprendedores -que han sido seleccionados para ser incubados en las Incubadoras de empresas apoyadas por ANII- a la puesta en marcha, fortalecimiento y crecimiento de sus emprendimientos.

Más allá del alcance de cada propuesta, se espera que en el marco del proyecto los emprendimientos apoyados con Semilla ANDE logren los siguientes resultados: – Desarrollar y perfeccionar sus productos, servicios, procesos y formas de comercialización. – Lograr ingresos por ventas, alcanzar un crecimiento sustancial de sus ventas y/o concretar inversión privada en el emprendimiento. – Desarrollar o poner en funcionamiento el plan para ampliar su mercado regional, nacional e internacional. – Haber fortalecido sus capacidades y habilidades para la gestión y el crecimiento de su negocio. – Haber generado o tener el potencial de generar nuevos puestos de trabajo en el corto plazo. ¿Qué tipo de emprendimientos se busca apoyar?

Los emprendimientos deben estar basados en productos, servicios, procesos y/o formas de comercialización que tengan valor diferencial, es decir que presenten características y funcionalidades novedosas respecto a lo que existe en el mercado – región que pretenden atender.

Además, deben demostrar que poseen potencial de crecimiento económico dinámico y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo en un horizonte máximo de 24 meses.

APOYO A EMPRENDEDORES INNOVADORES PARA INCUBADORA – OBJETIVO

Este programa promueve la creación y desarrollo de nuevas empresas o empresas jóvenes que se planteen la comercialización de productos o servicios innovadores con respecto al mercado al cual pretenden atender. Se financiarán emprendimientos incubados en las Incubadoras de Empresas financiadas por ANII cuya finalidad sea la creación, puesta en marcha y despegue de una nueva empresa o una empresa joven, basada en productos, servicios, procesos o formas de comercialización innovadoras.

BENEFICIARIOS

En esta convocatoria puede haber dos tipos de postulantes: emprendedores: podrán solicitar financiamiento las personas físicas, mayores de edad, que acrediten poseer las capacidades y habilidades para la puesta en marcha de la nueva empresa.

+Empresas Jóvenes: podrán solicitar financiamiento aquellas empresas nacionales (excepto servicios profesionales) que no tengan más de 36 meses y no hayan facturado más de UYU 1.116.000 (un millón ciento dieciséis mil pesos uruguayos) en los últimos 6 meses por todo concepto. Al menos un integrante del equipo emprendedor se deberá dedicar de forma exclusiva al emprendimiento.

El equipo emprendedor deberá elegir la incubadora en la cual quiere desarrollar su emprendimiento y postular a uno de sus llamados. Los emprendedores podrán ser beneficiarios un máximo de dos veces de los instrumentos de capital semilla de ANII y ANDE.