Le pidió «a los principales dirigentes de la coalición» que retiren su nombre «de cualquier negociación futura».

La movida de Guido Manini Ríos sigue generando repercusiones políticas dentro de la coalición del gobierno entrante.

Desde que el ex comandante del Ejército propuso su nombre como candidato único de la coalición a la Intendencia de Montevideo, se generó un cimbronazo político con derivaciones que complican a sus socios en el nuevo gobierno.

La primera reacción llegó del Partido Colorado, que decidió proponer a Ernesto Talvi (canciller designado) como candidato de la coalición en Montevideo, en un intento por evitar que sea Manini.

La segunda reacción llegó este viernes de tarde, cuando el periodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente) anunció que se baja de la posibilidad de ser él el candidato en la capital en representación de la coalición.

«Queridos amigos: ante la falta de consenso sobre mi eventual candidatura a la IM expresada hoy por un alto dirigente de Cabildo Abierto, he pedido a los principales dirigentes de la coalición que retiren mi nombre de cualquier negociación futura. Gracias a todos por la confianza», escribió en Twitter.

Sotelo era el nombre propuesto por blancos y colorados como candidato de la coalición, pero Manini Ríos y Cabildo Abierto se niegan a apoyarlo porque es del Partido Independiente.

Durante la campaña electoral para las elecciones nacionales surgieron acusaciones y críticas entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente.

Las diferencias se mantienen y han sido expresadas por sus principales líderes, Manini y Mieres. Ayer viernes Sotelo había asegurado que la candidatura de Manini no iba a prosperar.