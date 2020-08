Un salteño que despliega su esencia allende fronteras

Es Gestor Cultural, Periodista y tiene una sólida formación teatral, con un post grado realizado en tierra brasileña.

Germán Andrés Milich Escanellas (45) vio por primera vez la luz del sol en el barrio Zona Este (19 de Abril y Blanes) donde transcurrió su etapa parvularia y concurrió a la Escuela Nº 2 Etelvina Migliaro.

Los liceos Zona Este e Ipoll fueron sus anfitriones en su época Liceal para luego dar sus primeros pasos en el camino actoral en la Casa de la Cultura.

Desde hace más de una década reside en el Estado de Minas Gerais, que se ha convertido en su base de operaciones, donde realiza trabajos de edición para toda Latinoamérica.

Sin pelos en la lengua hace alusión de la falta de compromiso de algunas instituciones públicas vinculadas a la cultura, alentando a la reflexión y al cambio.

- ¿Cuándo se encuentra cara a cara con el arte escénico?

– “Mi primera obra de teatro fue a los 9 años en el teatro Larrañaga dirigido nada más y nada menos que por Argelia Lisasola de Barcia.

¡Arranqué bien!

Un par de años después entré de colado al tablado de Ferrocarril y vi una Murga… fue amor a primera vista. Esas dos experiencias fueron determinantes para mí.

Un detalle que observo en la gran mayoría de los artistas es que se dieron cuenta muy temprano de su vocación.

Como que ya sabemos lo que nos espera; la incomprensión, el miedo de la familia por la falta de empleo….

Uno ve la película completa cuando todavía es un niño y se prepara para ese camino.

La vocación nos simplifica la vida, sabemos que lo único que tenemos que hacer es seguirla”.

¿Cómo se fue abriendo camino en su profesión?

– “Me tuve que mudar de Salto a Montevideo.

Después todo se fue dando en forma muy natural…me preparé para el examen de la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático) y lo pasé.

Empecé a estudiar…. cuando quise ver ya estaba trabajando en Teatro en el Aula – un proyecto de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Empecé a dirigir y así surgió la oportunidad de venirme a Belo Horizonte a estudiar.

Abrí una empresa de producción cultural “A Imensa Minoria”, tuve hijos y eché raíces.

Lo único que critico de cómo se dieron las cosas es que tendríamos que tener el derecho de estudiar y trabajar formalmente como artistas.

En Salto, no debería ser obligatorio tener que mudarnos para la capital. Cuando hablo de la Dirección de Cultura y de la falta de compromiso del poder público municipal con ese tema me imagino al flautista de Hamelin, que cada tanto pasa por Salto y se lleva a los jóvenes de la ciudad y a nadie parece importarle mucho”.

¿Por qué Brasil?

– “En 2003 se dio una oportunidad puntual, un vínculo a través de la EMAD de venir a realizar un curso de reciclaje para artistas profesionales con un grupo brasilero llamado “O Galpão” (en homenaje al legendario El Galpón).

Entre 2003 y 2013, hubo una primavera progresista en la que se avanzó mucho en lo que refiere a generación de empleos para artistas.

Para mí fue una gran novedad hacer parte de una compañía estable y tener un sueldo digno para trabajar como actor, músico y dramaturgo.

Elloo fue lo que me hizo quedar en Brasil después de que terminé el curso: tener trabajo como artista”.

-¿Cómo se dio su tránsito hacia la Gestión Cultural?

– “Fue instantánea. De alguna forma todos los artistas ya nos gestionamos de forma espontánea por el propio determinismo económico de nuestra profesión.

Hacer teatro es caro, demanda tiempo, espacio, recursos humanos, etc, etc. Uno desarrolla el instinto económico.

En el propio curso teníamos la materia gestión cultural con el principal gestor de Belo Horizonte, Rómulo Avelar.

Aquí trasciende un pensamiento que está integrado… ya se parte cualquier proceso artístico desde la óptica de que demandará recursos, existirán muchos desafíos logísticos y también, muchos trámites para realizar.

Un 35% del presupuesto es lo que generalmente se destina a funciones de gestión”.

-¿Qué análisis le merece la dinámica cultural de su tierra de origen?

– “Lo que siempre pienso es que de alguna forma somos complementarios, Uruguay naturalmente tiene más producción de teatro popular, eso se lo debemos a la Murga que anualmente realiza decenas de espectáculos teatrales en todo el país, eso es una riqueza.

Por otro lado Brasil tiene el método de gestión y la legislación para garantizar la producción de arte en general.

Creo que nosotros tendríamos que hacer un puente entre Salto y Belo Horizonte e importar gestión cultural y exportar el método artístico de la Murga”.

“LOS ARTISTAS TENEMOS QUE CUIDARNOS ENTRE TODOS”

¿Cuáles son las fortalezas y vulnerabilidades?

– “En mi caso particular puedo decir que, en lo laboral, mi fortaleza principal es el método murguero porque es muy útil para un elenco contar con actores que, además de actuar, tocan, cantan y escriben.

Esa capacidad de ofrecer soluciones escénicas fue lo que me abrió camino en Brasil.

Por lo tanto pienso que la fortaleza de Salto es la Murga, en una ciudad donde el arte no es prioridad para el poder público la Murga se constituye como una escuela de arte popular, universal y gratuita.

La gran vulnerabilidad del momento es el clima polarizado, agresivo e intolerante.

Los artistas somos hostilizados si pretendemos aportar ideas más sensibles en un contexto de fakenews y posverdad.

Es un momento en que los artistas tenemos que cuidarnos entre nosotros, por eso fue tan negativa, a nivel simbólico como trabajadores del arte, la desactivación de la Dirección Municipal de Cultura. Nos soltaron la mano”.

-¿Cómo adaptar el paradigma al contexto de la nueva normalidad?

– “La normalidad es nueva pero el problema es viejo.

Los artistas en Salto sufrimos de una pandemia desde hace décadas y es la falta de interés por parte del poder público en desarrollar la economía cultural. H

asta los gobiernos progresistas tratan a la cultura como un problema, como un pasivo, como un déficit.

El día que se valore al arte y a la cultura como un activo, como una riqueza años luz más allá del turismo, será el día que estaremos hablando, de verdad, de políticas para el sector.

Siempre la palabra cultura está en todos los discursos, pero que Turismo haya absorbido a la Dirección de Cultura es un sincericidio, una confesión de lo que realmente se piensa sobre el tema”.

¿Cómo deberían actuar los gobiernos en este sentido?

El principal problema de los gobiernos municipales es que no creen en el arte y no lo entienden como un recurso.

Se percibe claramente que no existe un proyecto de generación de empleos para el sector. Nadie nos reconoce como trabajadores.

Por otro lado existe una visión reaccionaria que tiene el lema agarrá la pala, nunca te dicen agarrá un libro o agarrá una guitarra.

Ese grupo quiere que nuestra vida sea hacer pozos, quiere que el arte y la cultura sean únicamente para un sector adinerado y que la fuerza de trabajo no tenga acceso a los bienes artístico-culturales para que de esa forma, trabaje sin chistar”.

¿En qué proyectos está actualmente embarcado?

– “Ahora estoy ensayando un monólogo De amor, de locura y de muerte : crónicas de la masculinidad tóxica” sobre cuentos de Quiroga y editando el tercer número de la revista A Imensa Minoria que sale aquí en Belo Horizonte.

También estoy trabajando con el semanario Sol Y Luna para estar más en contacto con los artistas de Salto.

Estamos con la idea de hacer unos encuentros virtuales para charlar sobre gestión cultural”.

- ¿Qué tiene previsto para corto, largo y mediano plazo?

– “A cortísimo plazo tengo que ensayar (en casa en cuarentena)… tengo que terminar una partitura física, filmarla y mandársela por email a mi director. Terminar la revista que sale en agosto y escribir un artículo por semana para Salto.

A mediano plazo deseo estrenar el monólogo después de la pandemia y en lo referido a gestión cultural consolidar una articulación entre artistas de Salto. A largo plazo (5 años) lograr que se sancione por decreto una ley municipal para la producción de arte en Salto”.