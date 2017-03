Durante una conferencia de prensa realizada ayer con el fin de informar actividades partidarias por el Día Internacional de la Mujer, el líder del sector Vamos Salto del Partido Colorado, actual senador y exintendente de Salto, Germán Coutinho, se refirió a la denuncia penal realizada por el gobierno departamental en contra de su administración, con el fin de encontrar hechos con apariencia delictiva que puedan comprometerlo.

Al respecto, Coutinho, rodeado de un grupo de mujeres que integran la Comisión de Género de su sector, entre las que se encontraba la actual diputada Cecilia Eguiluz y otras que ocuparon cargos jerárquicos durante su administración, dijo que “los temas que se pusieron a consideración de la justicia y que esta tenga que investigar tiene que hacerlo, nosotros estamos tranquilos y yo hace dos años que no soy más el intendente de Salto. (Y) Se ha querido actuar rápidamente a través de ese mecanismo (la justicia)”.

Señaló que “cuando algo es verdad, dura cuatro o cinco días y la gente perdona o no perdona porque uno tiene derecho a equivocarse. Pero cuando es mentira hay que instalarlo y entonces los temas duran meses y se repite, porque hay que instalarlo”.

Sostuvo que en Salto “hay un gobierno departamental que dice que denuncia al anterior gobierno por una auditoría que es de la empresa Deloitte. Después, leyendo el documento vemos que la auditoría en realidad no es una auditoría”.

Y se preguntó “¿qué hicimos?, nos fuimos a hablar con las máximas autoridades de Deloitte en el Uruguay y le transmitimos punto por punto, incluso lo que decían los abogados del gobierno que la denuncia era a través de (un informe de) ellos. Ahí nos dijeron que ellos no recomendaron hacer una denuncia penal, entonces acá no hay delito, no hay faltante de dinero y no hay documentos falsos”.

“Por lo tanto, (lo que) quisieron nuevamente (fue) buscar un mecanismo como el engaño y la mentira para poner un tema en contra. Dicen que de un documento falta tanto y pasó esto o aquello y no es verdad, Deloitte lo está diciendo y lamentablemente se está judicializando este tema. Decir que no entregaste una obra porque le entregaste el primer documento (que la acreditaba) cuando en verdad si la propia Intendencia entregaba el segundo documento (que acreditaba lo que se había hecho) se veía que por mecanismos legales (que) esa obra se cambió por otra”.

Y Coutinho siguió diciendo: “decir que tal obra no estaba en tal lado y si caminaban cinco cuadras podían ver la obra que se había hecho más adelante, así que si no lo hicieron fue porque no quisieron. La verdad, los salteños no nos merecemos esto, basta de pensar (en) destruir al otro para poder llegar (al gobierno)”.