Se presentará en el Larrañaga jueves 4 de julio

Germán Medina festeja sus 10 años de humor y comienza la Gira Nacional con su último espectáculo Unipersonal , “Uruguayo”.

Esta vez, nos invita a reírnos de nosotros mismos. ¿Que tenemos los que vivimos en este paisito que nos vuelve tan particulares? Vení a reírte sin parar de las Uruguayeces más diversas. Medina en diálogo con EL PUEBLO hizo referencia a su década de labor artística y brindó detalles de este nuevo espectáculo unipersonal con el cual está recorriendo varios puntos del país.

El show tendrá lugar el jueves 4 de julio a las 21.00 horas en el Teatro Larrañaga. Las entradas están a la venta en Abitab.

“Este año se cumplen diez años desde que empecé a trabajar y a vivir del humor en Uruguay y la realidad es que es la primera vez que voy a hacer una gira solo por el interior. Desde hace dos años vengo haciendo la gira con Lucía Rodríguez – mi esposa – con el espectáculo Terapia de Pareja.

Esta es la primera vez que voy a emprende una gira con mi espectáculo, mi último unipersonal que se llama Uruguayo, donde les voy a asegurar que se van a reír una hora y media sin parar” – nos cuenta el cómico.

A esta nueva propuesta unipersonal de humor Medina la viene presentando desde hace más de un año en la capital del país y ahora se ha abocado a organizar su gira por el interior.

La primera ciudad que se ha propuesto visitar es Salto. “No fue casualidad sino una elección porque el Teatro Larrañaga nos encanta y tuvimos la posibilidad con Lucía de ir recientemente con el espectáculo Terapia de Pareja

-¿Qué particularidades tiene “Uruguayo”?

– “Es un espectáculo para toda la familia… un show humorístico al cien por ciento. La idea es que vengan a divertirse y a identificarse en lo que es ser uruguayo en todos los órdenes de la vida… cómo es una familia uruguaya, cómo es un uruguayo de viaje, cómo es un uruguayo en un hotel o cuando se va al exterior… qué sucede con un uruguayo en su trabajo, que pasa con un uruguayo arriba de un ómnibus.

La cuestiones que hacen a la idiosincracia, el mate, la rambla… lo que nos representa a los uruguayos en todos los órdenes de la vida y obviamente buscando la veta de humor.

El público se va a sentir absolutamente identificado.

El espectáculo ha tenido una excelente respuesta del público en la capital y con mucha alegría y entusiasmo me dispongo a hacer esta gira por el interior”.

– ¿Qué análisis hace en torno a sus diez años de humor?

– “Primeramente quiero expresar mi eterno agradecimiento al público.

Es por el público que uno puede dedicarse a ésto y vivir de lo que uno ama, que es intentar hacer reír a las personas.

Para mí es una pasión a la que descubrí desde muy chico. Hoy lo puedo llevar a cabo y puede ser una realidad gracias al cariño de la gente que hace el esfuerzo de pagar una entrada y nos escribe por las redes sociales con mucho cariño.

Por otra parte, me siento muy bendecido de poder dedicarme a lo que amo… logro que no ha sido sencillo. Hoy es una realidad y estoy muy feliz de poder llevarlo a cabo.

La devolución del público uruguayo es magnífica. El humor con el espectáculo es de identificación. Se buscan las situaciones más comunes y cotidianas… sucede que podemos establecer un vínculo muy cercano con el público.

Luego de cada show nos quedamos charlando con la gente y es super enriquecedor.

-¿Ha presentado su show en el exterior?

– “Lo cierto es que he ido un par de veces a Buenos Aires, también a Chile y las experiencias han sido buenísimas. La realidad es que amo a mi país y me gustaría quedarme trabajando aquí todo el tiempo que el público me deje.

Tengo un hijo que se llama Mateo y me gustaría que creciera aquí.

Hay un montón de lugares de nuestro país que aún no conozco.

El espectáculo es exactamente el mismo que presento en Montevideo, con un costo más accesible”.