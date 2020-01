Este año el Gobierno Vasco, en su objetivo de enmarcar este programa en la estrategia general de crecimiento del País Vasco, priorizará los proyectos de prácticas relacionados con los sectores RIS3 (Biociencias -Salud, Energía o Fabricación avanzada-Industria 4.0). – dando oportunidad de intercambio a jóvenes profesionales.

Financiado por el Gobierno Vasco, es un programa para que titulados universitarios menores de 30 años puedan trabajar en proyectos profesionales relacionados con su titulación en empresas extranjeras de todo el mundo durante 6 meses.

Este programa cuenta con apoyo del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, que en colaboración con 7 entidades gestoras (universidades, centros de formación profesional) de Euskadi tiene por objetivo, potenciar la movilidad transnacional de los jóvenes del País Vasco realizando actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en empresas y organizaciones del exterior, con un plan de formación práctica previamente planificado.

Durante los 6 meses que dura la beca, todos los gastos están financiados por las instituciones vascas por lo que no hay coste alguno para la empresa que acoja a los participantes.

Este año el Gobierno Vasco, en su objetivo de enmarcar este programa en la estrategia general de crecimiento del País Vasco, priorizará los proyectos de prácticas relacionados con los sectores RIS3 (Biociencias-Salud, Energía o Fabricación avanzada-Industria 4.0).

Es importante señalar que, aunque estos tres sectores son una prioridad, se considerará cualquier tipo de perfil de candidato (ingeniería, economía, marketing, psicología, recursos humanos, antropología…), porque esta nueva cláusula sólo afecta al sector de la empresa, no al proyecto en el que trabajará el becario dentro de la misma.

OBJETIVOS DEL

PROGRAMA

Potenciar la internacionalización de los jóvenes mediante la realización de prácticas internacionales directamente vinculadas con una actividad profesional.

-Promover la cohesión económica y social a través de la cooperación entre agentes diferentes y generación de un beneficio mutuo tanto para el joven como para la empresa receptora.

-Reforzar el papel del aprendizaje práctico internacional como generador de ciudadanía, conocimiento, diálogo intercultural y apertura hacia otros pueblos y cultura.

PARTICIPANTES

Los participantes que opten a las becas de prácticas en el extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos:

Titulación de Diplomado o Licenciado.

No tener cumplidos 30 años en el año en que se publica la convocatoria.

c) Nivel de inglés según demanda de la organización receptora o país destino, siendo requisito mínimo pasar una prueba de inglés de carácter eliminatorio, o acreditar título.

f) Adecuación del perfil de la candidatura con el perfil requerido por la empresa u organismo extranjero receptor.

Criterios de selección (todo el proceso de selección –revisión curricular, prueba de idiomas, entrevista personal- es llevado a cabo por las entidades colaboradoras, teniendo en cuenta los perfiles solicitados por las empresas):

– Perfil profesional adecuado a la labor a desempeñar en la empresa extranjera receptora.

– Formación específica en el ámbito de actividad que desarrolle la empresa extranjera receptora.

– Conocimiento del idioma del país de destino, o del idioma de trabajo de la empresa receptora.

– Factores motivacionales hacia el programa y las actividades ofertadas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS Duración

La duración mínima de las becas es de 6 meses. La empresa podrá prorrogar la estancia del becario entre 2 y 6 meses más, en caso de que el becario sea de su gusto. La beca comenzará con un período de formación previa que se impartirá a las personas seleccionadas con anterioridad a su incorporación en la empresa de destino.

El horario se ajustará desde la empresa, teniendo como referencia la jornada laboral del personal de la misma, si bien la formación práctica tendrá un máximo de 40 horas semanales y un mínimo de25.

El “becario en prácticas” no tendrá en ningún caso vinculación laboral con la Empresa, por lo que no se podrán formalizar contratos de trabajo entre ambas partes durante el período de prácticas. Para establecer relación laboral antes de la finalización del período de prácticas, será necesario que el becario renuncie expresamente a la aplicación del Programa Global Training y que lo comunique de forma escrita, con el visto bueno de la Empresa, a la entidad colaboradora.

Cuantía económica de las becas – La dotación económica de cada una de las becas durante los primeros 6 meses será de 1.400/mes y correrá a cargo del Dpto. de Industria del Gobierno Vasco y las instituciones vascas co – financiadoras de este programa.

Durante los 6 primeros meses, el becario no percibirá retribución económica adicional alguna de la empresa u organismo anfitrión, ya que cuenta con una asignación que será íntegramente sufragada por el programa Global Training.

Para los periodos de prórroga la empresa deberá decidir si se hace cargo del “salario” del becario en la cantidad que estimen oportuna.

La beca también incluye el pago de un seguro médico y de responsabilidad civil durante los 6 primeros meses del período de la práctica. Las dotaciones de la beca, así como las correspondientes a los Seguros de Accidentes y Enfermedad durante los 6 primeros meses, no serán, en ningún caso, trasladables ni imputables a la empresa.

La empresa se compromete a cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo que estén vigentes en cada momento, respondiendo, en otro caso, de cuantos daños y perjuicios se pudieran derivar para el becario por su incumplimiento.

COMPROMISOS DEL BECARIO

El becario en prácticas se ha de comprometer a:

Aprovechar al máximo las posibilidades de las prácticas que la Empresa ofrezca.

Realizar tareas que la empresa encomiende.

Respetar los reglamentos y normas de la empresa.

Mantener contactos con sus tutores en la empresa y entidad Gestora.

Mantener absoluta reserva sobre todos los acontecimientos y documentos de la Empresa, durante su estancia y una vez finalizada esta, a estos efectos el becario firmará expresamente una cláusula de confidencialidad a favor de la empresa.

Elaborar y enviar los informes de actividad que la Entidad Gestora le requiera en base al procedimiento de seguimiento que tenga establecido.

CALENDARIO

Las fechas serán similares a las de la convocatoria pasada:

1. FEBRERO-MARZO 2020: contacto con empresas para saber qué perfiles les interesan y el nº de becarios que quieren acoger.

2. MARZO 2020: presentaciones de los proyectos de becas (empresas y ofertas) al Gobierno Vasco para ver si lo aprueban.

3. JUNIO 2020: se abre la convocatoria para los solicitantes y comenzamos los procesos de selección.

Todo el proceso de selección –revisión curricular, prueba de idiomas, entrevista personal- es llevado a cabo por cada entidad seleccionada, teniendo en cuenta los perfiles solicitados por las empresas.

4. JULIO-SEPTIEMBRE 2020: se envían a las empresas los 3 mejores perfiles para que escojan becario (bien por revisión curricular o mediante entrevista vía Skype).

5. OCTUBRE 2020: los seleccionados finales realizan un curso de formación de 2 semanas (según disponibilidad y normas de cada entidad colaboradora).

6. FINALES OCTUBRE 2020/NOVIEMBRE 2020/DICIEMBRE 2020/ENERO 2021: los becarios salen a destino.