Buenos Aires, 3 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina aseveró este jueves que la economía nacional, en recesión desde hace más de un año, lleva transitando ya “un par de meses” de mayor estabilidad, aunque reconoció que “todavía hay muchísimo trabajo que hacer”.

“Si bien todavía estamos saliendo y todavía hay un recorrido por delante, nos permite hoy mirar con una esperanza distinta el futuro y eso se va contagiando en la sociedad”, consideró el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en una rueda de prensa tras la reunión del equipo de Gobierno celebrada en Buenos Aires.

Los últimos datos oficiales muestran que la actividad económica registró en abril una caída del 1,3 % en comparación con el mismo mes de 2018 y sumó 12 meses de descensos, pero registró un ligero aumento del 0,8 % respecto a marzo.

En cuanto a la inflación, en los primeros cinco meses del año los precios acumularon un alza del 19,2 % -tras la subida del 47,6 % acumulada en 2018-, empujados sobre todo por la abrupta devaluación del peso iniciada en abril de 2018, que llevó al Gobierno a pedir un millonario rescate financiero al Fondo Monetario Internacional.

Para Peña, la economía “está transitando ya un par de meses de una mayor estabilidad”, ya que “va aflojando la volatilidad cambiaria y la cuestión de la inflación”, tras un “año duro”.

“Lo más importante es que este esfuerzo no ha sido en vano. Permite corregir estructuralmente una economía que estaba quebrada y sin ninguna posibilidad de desarrollar un camino de futuro”, afirmó el jefe de Gabinete, en clara referencia a la mala situación económica que el oficialismo asegura dejo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Ahora, continuó, se va saliendo hacia “una economía más saludable, ordenada y que permita no solo augurar un mejor futuro en corto plazo sino construir un horizonte de muchas décadas de desarrollo y crecimiento”.

Al respecto, vanaglorió el acuerdo de libre comercio recientemente sellado entre el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay Y Uruguay- y la Unión Europea, que aseguró “abre nuevos mercados y posibilidades” para las empresas argentinas.

“Todavía hay muchísimo trabajo que hacer, no hay que subestimar las enormes dificultades que todavía viven muchísimos argentinos, pero creo que es muy importante tener una perspectiva de esperanza y de comprensión”, subrayó el portavoz gubernamental.

En este sentido pidió que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto próximo, que anteceden a las presidenciales y legislativas del 27 de octubre, sean aprovechadas para dejar ese “mensaje contundente” de que Argentina “no vuelva atrás”.

Las principales fórmulas electorales están encabezadas por el presidente Macri -con el peronista Miguel Ángel Pichetto como postulante a la Vicepresidencia-, Alberto Fernández -con la exmandataria Cristina Fernández como segunda- y el exministro de Economía Roberto Lavagna, acompañado por el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey.

“Cuanto más rápido despejemos el riesgo político que genera esta elección, más rápida va a ser nuestra recuperación de la economía, porque hoy tiene ese manto de duda del mundo y de todos los actores económicos del país de hacia donde va la Argentina”, confesó.

“Nosotros tenemos plena convicción de hacia donde va”, sentenció, entre fuertes críticas al kirchnerismo, bloque cuya “verdadera candidata, referente y líder” es a su juicio Cristina Fernández, a la que acusó de “no da la cara”.

Consultado sobre por qué no encontraron solución a los altos niveles de pobreza -en 2018 afectaba al 32 % del país-, Peña enfatizó que “claramente” en algún tema “se subestimó la profundidad de la devastación” que dejaron los Ejecutivos kirchneristas.

“Esta elección va a definir el futuro de corto y largo plazo del país entre un camino de desarrollo, incorporación al mundo, libertades, apertura, o ir hacia una dirección que la mayoría de argentinos ha rechazado”, concluyó.

EFE