En la reunión de la Mesa se brindó informe sobre el tema

Una intensa reunión fue la que tuvo la Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Salto el pasado martes, cuando los integrantes de ese órgano de decisión partidaria cuestionaron la actitud que tuvo la edil Soledad Marazzano de cuestionar de manera muy dura y en forma pública, la decisión del gobierno departamental de incrementar el valor de las contribuciones inmobiliarias en función del IPC. En la ocasión, la edil que estuvo acompañada por el exintendente Ramón Fonticiella, quien si bien no integra la Mesa Política, concurrió a defender la postura de la dirigente de su sector político el Partido Demócrata Cristiano. Pero en la oportunidad, el Frente Amplio escuchó la postura del gobierno, que sostiene que el incremento es mínimo, ya que entre lo proyectado por IPC anual y lo que proyectó el gobierno departamental el aumento no llega a ser de dos dígitos, es decir, está por debajo del diez por ciento, y admitieron que en 2018 deberán enfrentar además el pago de la primera cuota del Fideicomiso entregado para saldar las deudas heredadas de la administración de Germán Coutinho, cuyo pago será de 148 millones de pesos en el año. Según fuentes consultadas, los representantes del gobierno dejaron en claro ante los integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio que las deudas que recibieron de la anterior administración y de las que la actual gestión encabezada por Lima tuvo que hacerse cargo, tiene un costo importante en pesos para la administración actual que supone un primer pago de ese orden. “Por lo cual el gobierno departamental entiende que con un incremento en las contribuciones más altas que incluso es muy bajo en valores por el escaso porcentaje planteado, deberá costearse la deuda que es producto de los problemas que dejó Coutinho en la Intendencia, que ahora mira para el costado y encima critica que se paguen los fideicomisos. Entonces el tema que tiene la administración actual es honrar los compromisos asumidos, para sacar a la Intendencia del pozo en que la dejaron”, señalaron a este diario fuentes del Frente Amplio que participaron de la reunión del martes en la sede departamental del Frente Amplio. Allí le fue explicado a Marazzano, según el informante, el motivo del ajuste tarifario municipal, que no “esconde un aumento por sí mismo, y que además no afectará a los que pagan menos, porque es mínimo lo que se aumenta, pero era bueno que lo supieran de primera mano. Porque si hubiéramos recibido una Intendencia no digo saneada, pero con menos deudas de la que la recibimos, las cosas habrían sido distintas, no teníamos que haber apelado a un fideicomiso, y mucho menos del volumen del que tuvimos que negociar, pero por un lado, pudimos hacerlo y las cosas están andando”, sostuvo. La reunión tuvo carácter extraordinario, ya que la Mesa Política Departamental del Frente Amplio entró en el receso veraniego y retomará sus actividades formales ya entrado el 2018, teniendo en cuenta que se trata del año preelectoral.