La interpelación se dividió en dos temas: las presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), sobre todo vinculadas a la contratación de empresas de ambulancias, y el cuestionamiento por la no habilitación de un IMAE cardiológico al norte del Río Negro, más específicamente en Salto.

Sobre este último punto, la encargada de presentar los argumentos fue la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira. La jerarca justificó que la instalación de un IMAE en Salto sería deficitaria, y que también perjudicaría la economía de otros centros de este tipo en Montevideo. El ministro sostuvo que se está buscando la “forma de resolver el problema más allá de los intereses empresariales”, para que se proceda según “los intereses sanitarios y no los intereses económicos”.

Ferreira dijo que si incluso todas las personas que atienden en los IMAE fueran a Salto, esté centro igual cerraría con un déficit de $ 13 millones.

El senador blanco, Omar Lafluf, advirtió que este argumento es “increíble”, cuando “se perdieron US$ 1.000 millones en Ancap”. Lema, en tanto, insistió con que “existen ciudadanos de primera”, que viven en Montevideo, y de “segunda”, que son los que viven al norte del Río Negro.