“¡Periodista!”, me gritaba con su voz ronca, pero que ya tenía un dejo de que atrás de eso venía una pregunta o un comentario. Afable, conversador, idealista, íntegro, con principios y valores de los que ya no quedan, así era Lorenzo Martínez Izquierdo. Uno de esos que no se pueden definir en dos palabras. Era un caballero, se desplazaba en ómnibus desde su casa hasta su segundo hogar que era la Asociación Española de Socorros Mutuos, institución en la que ocupó todos los cargos pues era su alma máter y siempre que una dama subía al ómnibus y buscaba donde sentarse, él le cedía el suyo sin importar si la mujer tenía avanzada edad o no.

Fue un entusiasta activista social, fundador de la Unión de Inmigrantes de Salto y colaboraba con las escuelas del interior del departamento y las de la ciudad, a través de la Asociación Española cada vez que las mismas lo requerían.

Un hombre que pensaba a su país y a la Madre Patria, analizando con sensatez y de manera puntillosa la realidad.

Lorenzo era un vecino ilustre de Salto que estaba siempre en todos los rincones, hablando con la gente, para establecer el diálogo que tanto se ha perdido entre los integrantes de una comunidad.

Dejó su huella y el legado de brindarse por sus ideas. Era, además de un amigo de esta casa periodística, un amigo de todos.

A sus hijas y a sus nietos, nuestro reconocimiento.

Hugo Lemos. Redacción de EL PUEBLO.