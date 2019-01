Varios sectores de la Intendencia están con problemas por falta de maquinaria

El Secretario de ADEOMS (Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto), Luis Carballo, en diálogo con EL PUEBLO, se refirió a la situación en general de varios sectores de la comuna y en particular a los problemas del Gramon, recolección y parques y jardines, por la falta de maquinaria en dichos sectores.

En cuanto a la primera de dichas áreas, informó que en la mañana de ayer se llevó a cabo una reunión donde participaron trabajadores del Gramon, dirigentes sindicales y autoridades departamentales entre las que se encontraba el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima.

Allí, los trabajadores plantearon al intendente la necesidad de contar con maquinaria para poder cumplir con su labor diaria, principalmente en lo que tiene que ver con bacheo.

Según explicó Carballo, la reunión fue a los efectos de dialogar y hallar una solución y en ningún momento se mostró conflicto alguno. Los trabajadores plantearon su parecer sobre la situación que fue trasladada al intendente, quien se comprometió a buscar la forma de resolver ese inconveniente lo más pronto posible a través del préstamo de maquinaria de otros sectores de la comuna a la espera de que lleguen las ansiadas compras que realizó la Intendencia de nuevas máquinas y camiones, que estarían por llegar a fines de este mes o principios de febrero.

EL PLANTEO DE LOS TRABAJADORES DEL GRAMON

Ayer a la mañana se llevó a cabo una reunión en el sector del Gramon de la Intendencia de Salto, con la presencia del Intendente, trabajadores y representantes del gremio.

Los trabajadores del área, mostraron su inquietud por no poder desarrollar su tarea como corresponde por la falta de maquinaria.

Concretamente, se refirieron a la falta de alguna maquinaria para cumplir con los trabajos de bacheo en la ciudad, un problema que aqueja a la comunidad en prácticamente todos los barrios de Salto.

Pero los trabajadores también resaltaron la falta de camiones, maquinaria en general, una aplanadora y una retro. Todos elementos necesarios para desarrollar la tarea que les compete y “para hacerla bien”, resaltó Carballo.

VOLVERÁN A REUNIRSE EL LUNES

Ante el planteo de los trabajadores, el Intendente de Salto se comprometió a buscar una solución temporaria hasta tanto lleguen las nuevas maquinarias adquiridas por la comuna y que a fines de este mes o principios de febrero ya estarían disponibles en la ciudad, según informó el jerarca comunal a los trabajadores en la reunión.

Además, se pactó una nueva reunión para el próximo lunes.

Lima, les dijo a los trabajadores que coordinaría con el encargado de obras Alvaro Gómez, la posibilidad de que algunas máquinas de otros sectores puedan venir en préstamo al Gramon, de forma tal que se pueda llevar a cabo el trabajo en esta área. Se trataría de maquinaria que no estaría en el momento en uso y de forma temporaria podría pasar al Gramon.

LLEGARÍAN NUEVAS MÁQUINAS EN FEBRERO

El intendente, señaló que esta solución de pasar alguna maquinaria de un sector a otro sería temporaria hasta tanto lleguen las nuevas adquisiciones de la comuna.

Se tratarían de una moto niveladora, una retro, un cilindro y un camión, la nueva maquinaria que estaría llegando a fines de este mes o principios de febrero a Salto y que fueron compradas por la Intendencia de Salto.

PROBLEMAS EN RECOLECCIÓN

El Secretario del gremio de ADEOMS, también recordó los problemas que se dieron en el sector de recolección ante la falta de camiones para recoger la basura, un problema que afectó a casi todos los barrios de la ciudad.

La falta de camiones se debió sobre todo a la necesidad de usarlos durante la emergencia que significó la inundación que dejó a 2.212 personas fuera de sus hogares lo que significó una ardua tarea de logística y traslado de los damnificados y sus pertenencias, lo que afectó a los camiones y provocó algunas dificultades en la actividad del área de recolección.

EL TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DESPUÉS DE LA CRECIENTE

Carballo también se refirió a las dificultades que tiene el área de Parques y Jardines de la Intendencia, que tras la inundación debe afrontar también una tarea desbordante de limpieza en todos los espacios públicos y calles que fueron anegadas por el agua.

Destacó que los trabajadores hacen todo lo que está a su alcance para tratar de volver todo a la normalidad y aseguró que eso va a ir pasando en base pase el tiempo y a que eso permita limpiar todas las zonas afectadas.

“Se va a ir solucionando, creemos, en base al tiempo y la voluntad del gobierno en ir arreglando el tema de la maquinaria. También, esperamos que llegue esa otra maquinaria nueva que dicen que puede estar acá (en Salto) en estos días que quedan de enero o los primeros días de febrero y esperamos que así sea para poder realizar los trabajos como corresponden”, concluyó Carballo.