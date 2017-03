Larga fila de más de media cuadra fue la que tenía a los jubilados aguardando con impaciencia bajo el intenso sol de la mañana de ayer, su turno para solicitar la tablet del Plan Ibirapitá que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, prometió entregar a todos los jubilados durante su segundo mandato presidencial.

En mayo comenzará la entrega y las inscripciones empezaron ayer en la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, ubicada en la calle Zorrilla entre Uruguay y Brasil.

La mayoría de los jubilados llevaban más de dos horas esperando de pie, habían llegado a las ocho de la mañana a hacer fila y próximo a las diez de la mañana recién estaban llegando a la puerta de la oficina. Unos recostados a la pared, otros abanicándose estoicamente con algún papelito doblado o con los mismos documentos que llevaban, para así tener una mínima brisa en su rostro.

EL PUEBLO dialogó con los jubilados y todos se quejaron de la espera, de la larga fila y del calor. “Deberían haber entregado número, porque la mayoría de nosotros tenemos problemas de salud, somos viejos y no podemos estar toda una mañana parados al rayo del sol”, expresó molesto uno de los veteranos que aguardaba su torno.

A un lado de la cola, una señora se encontraba sentada en la vereda y recostada contra el muro de una finca lindera. Se sintió mal y esperaba junto a los funcionarios policiales que se arrimaron al lugar la llegada de una unidad médica que la atendiera.

Los jubilados que ansían tener su tablet, luego de la larga espera debían subir una importante escalera dentro de la oficina para poder llegar a los funcionarios que les recepcionarían la documentación. La atención era llevada a cabo en el segundo piso y eso era otro motivo de queja ya que a algunos les dificultaba subir los escalones.

Más allá de eso, todos afirmaban que la entrega de las tablets era una muy buena idea, que les permitiría aggiornarse a las nuevas generaciones. “Yo la voy a usar para adaptarme a la tecnología y los que vienen de atrás no nos consideren incapaces. Algo sé de computación, soy jubilada docente y primero tuve que aprender a usar el celular y la computadora, ahora será la tablet”, comentó Alicia.

“Yo la quiero tener como un recuerdo de Tabaré porque él se preocupó por nosotros los jubilados. Pero él prometió que todos los jubilados iban a tener su tablet y ahora parece que mucha gente va a quedar afuera y eso no me parece justo porque (la tablet) es una distracción muy importante para nosotros”, agregó otro de los jubilados.

JUBILADOS QUE GANEN MENOS DE $ 28.888

Las tablet serán en un primer término para jubilados que no superen los $ 28.888 pesos como ingresos mensuales y en un posterior llamado para los pensionistas. Al momento de la inscripción, los jubilados que concurran a solicitar su tablets deberán llevar Cédula de Identidad y recibo de teléfono fijo del lugar donde viven a fin de que ANTEL pueda coordinar la instalación del programa Universal Hogares.

Durante los meses de mayo, junio y julio los jubilados recibirán una capacitación mediante cursos, para poder tomar contacto con las tabletas digitales y conocer su funcionamiento.