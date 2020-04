Afirmaron que no hubo daños en las estructuras de los establecimientos

Hacía seis semanas que no llovía en Salto, pero el agua que cayó y con fuerza en estos días, esta vez vino asociada de vientos fuertes y de granizos que en cayeron sobre una de las zonas de mayor producción de cultivos de campo de nuestro departamento, según informaron fuentes de Salto Hortícola a este diario.

Según dijo a EL PUEBLO el productor hortícola e integrante del Movimiento Salto Hortícola, Aquiles Mainardi, entre la hora 1 y las 1:30 de la madrugada del pasado martes, en la zona de Nueva Hespérides y de Corralitos, se vieron afectados por una situación de granizos, una serie de cultivos.

Mainardi informó que lo que pasó fue que por vientos y granizos ocasionales que se presentaron en esas horas de ese día, se vieron afectados lo que son cultivos de campo, con productos tales como los zapallos coreanos, las papas, las zanahorias, varios almácigos de cebollas, entre otros.

Pero por otro lado, indicó que no hubo daños en lo que refiere a las estructuras como pueden ser los invernaderos, microtúneles, ni de otra índole que hayan sido construidos con material nylon.

Aunque más allá de esto, el productos consultado por este diario afirmó que no toda esta situación no va a generar impacto en lo que refiere al abastecimiento de alimentos de esta índole en el mercado local.

Mainardi sostuvo que si bien la de Corralitos y Nueva Hespérides, se trata de una de la zonas más fuertes en cuanto al cultivo de campo de nuestro departamento, dijo que la magnitud del granizo en los lugares donde el mismo ha caído, no genera tampoco una situación adversa de gran porte, por lo que no fue tan complicado como para llegar a afectar el abastecimiento de alimentos.