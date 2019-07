Delegados y directivos de cinco asociaciones mantuvieron una reunión con el Ministro de Trabajo que terminó de forma intempestiva

Cinco de las principales gremiales rurales del país emitieron un comunicado este lunes en el que solicitaron “pública y formalmente al Poder Ejecutivo que, de forma urgente, disponga por decreto los ajustes salariales aplicables” al período que va del 1º de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

El relacionamiento de las gremiales agropecuarias con el gobierno no pasa por su mejor momento desde hace un buen tiempo. Hace dos rondas consecutivas que no se logra un consenso para que este grupo pueda tener un convenio colectivo y por ello el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a decretar los aumentos mínimos por categoría desde 2016.

Luego de mantener una reunión de más de una hora con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, hubo malestar por parte de los dirigentes gremiales por la “inflexibilidad” mostrada por el jerarca, según se desprende del comunicado.

El directivo de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, dijo a El Observador que Murro los acusó tres veces de no querer negociar y eso llevó a que los dirigentes prefirieran dar por terminada al reunión.

Ante el planteo de las gremiales de generar algún ámbito de conversación para trata de “mejorar el funcionamiento de los Consejos de Salarios”, el jerarca expresó que entendía que la herramienta está funcionando “muy bien”, con un alto porcentaje de acuerdos y que “el único sector empresarial que tiene problemas es el rural”, según surge del comunicado.

De todas formas, las gremiales reconocieron la postura del director de Trabajo, Jorge Mesa, quién “realizó importantes aportes sobre un análisis integral de la situación».

EFE