Prosiguen las reuniones del novel sector político local procurando soluciones ante la inseguridad, el desempleo y la falta de inversiones.

La propuesta de conformar una Mesa Multipartidaria en la cual se traten como temas centrales, la inseguridad, el desempleo y la inversión en nuestro departamento, promovida por el Dr. Carlos Albisu del Partido Nacional y Miguel Feris del Partido Colorado, prosigue su hoja de ruta, con miras de alcanzar puntos en común al respecto, aspirando a alcanzar soluciones factibles de ser aplicadas de forma efectiva a mediano y largo plazo, surgidas de la mancomunada elaboración de “políticas departamentales”, que cuenten con la anuencia de todas las fuerzas políticas. El sector colorado “Ciudadanos”, encabezado por el empresario local Miguel Feris, mantuvo reuniones con dirigentes del Partido Nacional, donde se presentó por parte del sector Aire Fresco liderado por el Dr. Carlos Albisu, la propuesta que el mismo viene impulsando, la colocación de un modernísimo sistema de cámaras de seguridad, tal cual se ha hecho en el departamento de Maldonado.

También, la nueva agrupación colorada que respalda la precandidatura presidencial del economista Ernesto Talvi, y a nivel local la del empresario Miguel Feris, como candidato a la Intendencia, intercambió pareceres con los dirigentes del Partido Independiente Hoover Rosa, Jorge Gérez y Ruben Peralta; al igual que con la bancada de Ediles del Partido de la Gente, Martín Pertusatti, Liliana Filonenko y Jorge Pintos. En la misma línea, se llevó a cabo una instancia similar con los sectores del Partido Colorado Lista 7, Lista 1, Lista 515 y dirigentes independientes, en la Casa del Partido Colorado, el pasado domingo, para intercambiar visiones sobre la temática propuesta, fijando para la tarde de hoy un nuevo encuentro, en el cual se presentarán algunas propuestas concretas, que serán presentadas una vez que se conforme la Mesa Multipartidaria, cuya fecha aún no fue establecida, ya que, de acuerdo a información brindada a EL PUEBLO, la ronda de contacto entre los diferentes partidos políticos y dirigentes, continuará en los próximos días. Consultados los organizadores de estos encuentros respecto a la ausencia del sector liderado por el senador Germán Coutinho, Vamos Salto, se negó rotundamente que su no convocatoria responda a una mala relación o desencuentros, sino que, al haber mantenido el exintendente una instancia similar con el Dr. Carlos Albisu y en su momento con Miguel Feris, se consideró que, debía de ponerse al tanto de la idea a los demás integrantes del Partido Colorado, quienes aún no tenían conocimiento de la misma, expresándose que, otra lectura de los hechos, serían erróneos y malintencionados.