“Para estas actuaciones en Europa estamos ensayando con mucha intensidad desde el mes de enero”, dijeron integrantes del Grupo Coral Armonía en diálogo con EL PUEBLO. Sucede que el conjunto salteño, que dirige la profesora Beatriz Harreguy, está a pocos días de emprender una importante gira por el viejo continente, que incluye cuatro actuaciones en Italia. Concretamente partirán el próximo domingo 12 y regresarán diez días después. Se trata, al decir de los coreutas, de “un verdadero sueño que vamos a cumplir”. Consultados acerca del repertorio que han preparado para presentar en Italia, comentaron que “si bien preparamos dos canciones en italiano y algo religioso, nos pareció más importante mostrar lo propio del Uruguay, llevar lo nuestro, algo de la identidad cultural uruguaya, por eso enfatizamos en canciones bien de acá, como algo de Jaime Roos, de Tabaré Cardozo, entre otros”. El Grupo Coral Armonía está compuesto por diecisiete integrantes (entre coreutas, directora y acompañante musical), pero el grupo que realizará el viaje es de casi el doble de personas. No viaja el conjunto completo, pero viajan otros familiares y amigos que acompañan. El hecho de que no pueda ser la totalidad del conjunto la que pueda viajar es un aspecto del que se lamentan y sostienen que “es una primera experiencia y la puerta queda abierta para en próximas actividades que puedan surgir en el exterior trabajar para que podamos ir todos”. Roma, Assisi, Siena, Florencia, Pisa, Lucca y Venecia, son los lugares en los que estos salteños estarán presentando sus actuaciones. El programa que cumplirán contiene los siguientes conciertos:-Martes 14: Basílica de los Santos Apóstoles

-Jueves 16: Centro de Congressi Domus Pacis

-Domingo 19: Iglesia de San Bartolomeo in Pantano en Pistoia

-Martes 21: Iglesia de San Salvador, Venecia.