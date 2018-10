El grupo coral Armonía – dirigido por Beatriz Arregui con el acompañamiento de la pianista Yanet Suárez viajará para participar del encuentro Coraliadas que se llevará a cabo en la ciudad de Necochea (Argentina), siendo invitado por las autoridades de aquel país.

La mencionada agrupación corística nació hace tres años “con el objetivo de compartir y disfrutar de la música en armonía” – así lo expresa su directora.

El grupo Armonía cuenta en la actualidad con 28 integrantes e interpretan un amplio y variado repertorio que aborda la música popular y folklórica a nivel universal.

“El año pasado tuvimos la oportunidad de estar presentes en Mar del Canto y Mar del Plata en el mes de noviembre. Este año estaremos en breve en Necochea, invitados a participar del encuentro denominado Coraliadas” – enfatizó Beatriz Arregui.

Ya ha realizado varios viajes participando de encuentros corales dentro del país y en el exterior. El coro partirá este miércoles a las 21 horas y viajará durante 13 horas para llegar a destino.

De los viajes se rescatan las enriquecedoras experiencias que aportan muchos valores musicales y se puede rescatar a su vez mucho material, además de relacionarse y compartir con otros coreutas.

El coro anfitrión de Coraleadas el año pasado estuvo visitando nuestra ciudad en el encuentro organizado por el coro Armonía durante el mes de agosto. También vino en la oportunidad el coro de Reconquista y la agrupación coral “Altamira”.

FIORELLA BERTAZZI : “CANTAR VERDADERAMENTE ES CURATIVO”

Fiorella Bertazzi – una de las integrantes del coro nos cuenta: “Comencé a cantar hace seis años en coro de la Sociedad Italiana donde estábamos la mayoría de este grupo.

Para mí integrar un coro es hermoso primero porque me encanta cantar y segundo porque lo tomo como relax.

Siempre digo que cantar es curativo. Es un grupo hermoso de personas… soy la más chica y me miman bastante. Me encanta aportar ideas para el coro.

Es una experiencia fabulosa tanto de cuando vamos nosotros a diferentes encuentros como cuando realizamos el nuestro.Siempre quedamos con muchos contactos y nos escribimos seguido”.

LOS BENEFICIOS DEL CANTO

Cantar en grupo es una de las actividades más beneficiosas para el bienestar de las personas, ya que afecta positivamente a su salud física, mental y social.

Además, el canto colectivo tiene la capacidad de reafirmar la autoconfianza, promover la autoestima y conectar con las emociones de las personas facilitando la inclusión social.

Cantar en coro es una forma de motivar, integrar y desarrollar habilidades y competencias musicales en sus integrantes tales como la audición y la expresión, así como hábitos de disciplina, perseverancia y valores como el respeto, la colaboración y la autocrítica.

Es decir, dentro de una agrupación coral no solo se desarrollan destrezas musicales, sino que, gracias a su composición y proceso de trabajo, es posible extender sus beneficios a otras esferas.

Un coro es un conjunto de personas que cantan a la vez una pieza musical y se puede clasificar de diversos modos tomando en cuenta su disposición y participantes.

Una de estas clasificaciones es la que los diferencia como coros infantiles, femeninos, masculinos o mixtos.

Dentro de un coro es posible cantar a una o varias voces. Ello quiere decir que es posible que todos los cantores canten a la vez la misma melodía, pero tambien es usual que, tomando en cuenta la partitura que se esté cantando, se subdivida el conjunto en varios grupos y cada uno ejecute una melodía diferente al mismo tiempo.

Así como se ubican los miembros del coro tomando en cuenta las cualidades de su voz, en los equipos de trabajo se detectan los conocimientos y las competencias de los miembros para la distribución de tareas teniendo en cuenta el objetivo organizacional que se busca, que en el caso de una agrupación coral es la música misma.

BEATRIZ ARREGUI : “A LA MÚSICA LA TENEMOS QUE VIVIR”

“A la música la tenemos que difrutar, la tenemos que vivir… la música nos acompaña siempre… es nuestra amiga.

Una de las obras que llevamos es Vivo per Lei de Andrea Bocelli que habla de la música.

Toda persona que desee cantar que lo haga. Recuerdo lo que decía un inspector de Música Humberto Griecco al que recuerdo con mucho amor… que todos podemos cantar de una manera o de otra, con mejor voz, con mejor oído o no. La música es un lenguaje universal mediante la cual nos podemos expresar. En estos momentos donde todos tenemos nuestros problemas llegamos al ensayo y nos olvidamos de todo” – afirmó la Directora Beatriz Arregui.

HISTORIA DE LAS CORALIADAS EN NECOCHEA

En 1997 el Coro Alta Mira cumplía el quinto aniversario de su creación y les pareció que una linda forma de festejar tal acontecimiento era con un encuentro coral. Por lo tanto, invitamos a algunos coros de la zona a compartir con nosotros ese momento, conformándose con 6 coros, lo que le dieron en llamar Coraliada y luego surge la idea de hacer el encuentro todos los años.

Al año siguiente, se extendió la invitación a algunos coros más, ya a nivel nacional integrándose coros provenientes de distintos lugares del país, de varias provincias y de Capital Federal.