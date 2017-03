Adela Soto, junto a Elsa Sierra y otras representante del grupo de apoyo al proyecto “Misión Fátima”, brindaron detalles de lo que será el desfile solidario a realizarse el próximo jueves 6 de abril en Parador Ayuí.

Adela Soto explicó que forma parte de un equipo de católicos comprometidos en la solidaridad social, que se constituyeron en “Misión Fátima”, ya que trabajan en dicho barrio,concretamente en la capilla del Barrio de Fátima.

Indicó que dentro de los equipos, ella, forma parte de uno que apela a la educación¸ “consideramos que si no hay una educación integral en los niños y los jóvenes, no podemos producir obras de impacto social que es lo que queremos”.

Además de deberes vigilados, se brindan clases de arte a cargo de María Ambrosoni.

Durante el año 2017, el grupo aún no comenzó su labor, ya que están abocados a la refacción de la capilla que fue violentada en enero último y sufrió serios daños.

De esta manera, y teniendo en cuenta además que este años se celebran los cien años de la primera aparición –el 13 de mayo de 1917- de la Virgen María a tres pastorcitos en Cova de Iría, Fátima, Portugal, se realizarán diversas actividades, entre ellas, la refacción del lugar, para lo cual se necesitan fondos.

DESFILE

El grupo de apoyo al proyecto “Misión Fátima”, realizará el jueves 6 de abril un desfile solidario, que tendrá lugar en el Parador Ayuí .

“Nunca pensamos la respuesta solidaria y masiva que tuvo este pequeño proyecto, que se armó gracias a la colaboración de Andrea Zunini”, comentó Elsa Sierra.

Participarán del desfile Santino, con moda masculina, Mafalda, en niños, en moda femenina participarán Amadea Cueros, By Chic, Nirali, y Victoria M. Ortiz, con la conducción de Viviana Arena. Apoyará el desfile Evangelina Lecchini y Xenith Models.

A las 18.30 horas puntualmente, en las costas del río, en homenaje a la Virgen María, Pedro Huvatt realizará algunas interpretaciones.

A las 19 horas será el desfile, donde actuará Nacho Toso, habrá un espacio gourmet, y stands.

Habrá premios y sorteos sumamente interesantes.

El costo de la entrada es de 300 pesos, las mismas se pueden adquirir en Royce Joyas, Cambio Salto Grande, Lady Peinados, y Judith Peinados.