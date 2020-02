En torno al próximo 4 de febrero – donde se celebrará una instancia más de la lucha contra el cáncer – el grupo oncológico Vivir Mejor hizo una reflexión y anunció que ese día estarán compartiendo con la comunidad folletos informativos acerca de las acciones de prevención de este flagelo.

Cabe destacar que del 3 al 7 de febrero Reincar donará el diez por ciento de las compras al grupo oncológico Vivir Mejor.

Miriam Erramouspe – Presidenta del grupo oncológico “Vivir Mejor” explicó que la intención en esta nueva instancia de lucha y prevención del cáncer es hacer un llamado a la población para la toma de conciencia de lo que significa adoptar a tiempo políticas de prevención. El grupo oncológico está formado por personas que han padecido la enfermedad, pacientes que se curaron, familiares de pacientes y voluntarios. “Queremos hacer una movida importante en Salto para que la gente tenga bien en claro que antes la palabra cáncer era un tabú, pero hoy se sabe que existen muchos recursos.

Por ello es necesario efectuar una consulta precoz al especialista, porque la enfermedad agarrada a tiempo es perfectamente curable” – subrayó.

El grupo de autoayuda tiene por cometido brindar apoyo a todos los pacientes y a sus familiares; se les incentiva a que consulten y que no tengan miedo de ir al médico.

Al hacerse las pruebas de detección con regularidad se puede detectar de manera temprana el cáncer de mama, de cuello uterino y colorrectal (colon), cuando el tratamiento suele ser más eficaz.

Alrededor del mundo, las comunidades llevarán a cabo festivales, caminatas, seminarios, campañas informativas y otros eventos para hacer conciencia y educar a la población sobre cómo luchar contra el cáncer a través de pruebas de detección y la detección temprana, los buenos hábitos de la alimentación y actividad física, dejar de fumar y al exhortar a los funcionarios públicos a que hagan una prioridad los asuntos relacionados con el cáncer y la salud pública.

Es preciso tomar decisiones que correspondan a un estilo de vida sano que incluya evitar el consumo de tabaco, tener suficiente actividad física, comer sanamente, limitar el consumo de alcohol y evitar la exposición excesiva al sol.

Informarse sobre los signos y síntomas del cáncer, así como sobre las guías para la detección temprana, ya que encontrar la enfermedad durante sus primeras etapas a menudo hace que el tratamiento sea más fácil.

Comparta su propia experiencia en su recorrido con el cáncer, ponerse en contacto con las personas que toman las decisiones y unirse a los grupos de apoyo que ayudan a las personas afectadas por esta enfermedad para que tengan un cambio positivo.

A medida de sus posibilidades, durante y tras el tratamiento es bueno su empleo y sus otras actividades diarias como una oportunidad para mantener la normalidad, las rutinas, la estabilidad, la interacción social y sus ingresos.

LAS REUNIONES

Las reuniones del grupo se llevan a cabo todos los jueves a las 19.00 horas; es abierto a todo público; también participan de las reuniones los pacientes que están hospedados en Casa Amiga; muchos de estos pacientes proceden de otros departamentos del país. Se cuenta con el apoyo de psicólogo, nutricionista, que en forma permanente están brindando información.

La interna del grupo funciona como una reunión de amigos… cuando los exámenes de control a un miembro les sale bien es una alegría para todos y cuando ésto no sucede, se enfatiza en el apoyo.

El balance del pasado año es muy positivo y se registraron 45 pacientes procedentes de diferentes departamentos; generalmente son personas que vienen de Artigas, Bella Unión y Fray Bentos; siempre hay gente nueva que ingresa.

18 pacientes fueron por parte de IMAE y 200 por ASSE. ASSE hospeda a un acompañante por CTI, tanto de adultos como de niños.

Casa Amiga cuenta con doce habitaciones para los pacientes oncológicos con dos camas, con baño privado an cada habitación.

Cada habitación también cuenta con un televisor, un frigobar, ventilador y para invierno un calefactor. Por ASSE hay dos habitaciones; una para varones y otra para mujeres; para las mujeres hay tres cuchetas y para los hombres hay disponibles dos. También tienen a merced un baño privado, un comedor y una cocina.

No obstante nadie se cocina porque está vigente un convenio con Salud Pública donde se brindan las cuatro comidas. ASSE también se encarga de abonar el teléfono, la luz y el agua, también se hace cargo de algunas horas de seguridad.

Con la Intendencia por convenio se cuenta con dos funcionarios. Al terminar el actual mandato departamental se deberá firmar un nuevo convenio con el próximo gobierno.

También se ha contratado un sanitario que hace el mantenimiento una vez por mes, otro técnico se ocupa de las cámaras de seguridad que son de suma importancia.

Se contrata servicio de fumigación y también otra funcionaria que es solventada por el grupo oncológico. Todas las donaciones que la población desee hacer son bienvenidas y las tapitas de plástico pueden ser derivadas directamente al local a nombre del grupo oncológico.

La campaña de socios funciona en forma permanente y mediante la suma módica de cien pesos mensuales cualquier persona puede convertirse en socio amigo.

Quienes deseen comunicarse a Casa Amiga -