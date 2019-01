Esta 4ta. Edición del Nox Film Fest – evento que ha tomado carácter local, regional e internacional que ha comenzado este miércoles – cuenta con la presencia del líder de “Voces Anónimas” Guillermo Lockhart quien destacó la importancia de este festival de películas de miedo que se ha consolidado como el más importante del género en nuestro país. “Para mí significa una alegría inmensa de estar en este festival al que considero el mejor evento de cine relacionado con esta temática en nuestro país. He estado al tanto de este festival porque mucha gente habla al respecto y el año pasado se dio que Salomón Reyes y Jorge De Souza me invitaron a mediados del 2018 y sabía que a como diera lugar que iba a venir. En esta primera oportunidad para vivirlo como experiencia y dar apertura al festival junto a Salomón” – destacó Lockhart

Para el 2020 – donde se cumpliría la 5ta. Edición del Nox Film Fest Guillermo Lockhart participará como parte del jurado.

No obstante en el presente evento brindará una charla a fin de interactuar con “prestigiosos artistas, cineastas y talentos que están en Salto y podrán lucirse con sus trabajos en maquillaje, vestuario y otros rubros, espectaculares puestas en escena y una cantidad de realizadores audiovisuales que hay como el caso de un cineasta de chile, una representante de Córdoba”.

Guillermo Lockhart sostuvo que hoy por hoy el Nox Film Fest – cuyo Director es Salomón Reyes está superando cualquier otro evento del género en Uruguay, con un despliegue único y exteriorizó su deseo de que este festival pueda realizarse también en la capital del país, teniendo en cuenta que en muchos casos el nivel supera el de muchos festivales de relieve internacional.

VOCES ANÓNIMAS: SÉPTIMA TEMPORADA

Consultado por su trabajo Lockhart anunció una nueva temporada de “Voces Anónimas” – con el canal de Youtube con más de quinientos mil seguidores y se mostró muy identificado con el lenguaje audiovisual, donde también desde su lugar intenta empatizar con su público desde otro lugar, llevándolo a un espacio de reflexión, dejando mensajes en el corazón y en la memoria de la gente.

Vale decir que también ya está circulando el nuevo libro intitulado “Dimensión Secreta”.

“Este evento va a convocar a muchas personas que podrán reflexionar sobre diferentes problemáticas y cada corto tiene un trasfondo. Hay muchos contenidos que abordan tema que forman parte de la realidad”.

Para finalizar el líder de “Voces Anónimas” destacó el alto nivel del jurado que están analizando con mucho respeto y atención a cada uno de los cortos partícipes del certamen.

A su vez se proyectará un corto de Lockhart que aborda una temática atrapante basada en hechos reales.