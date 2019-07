Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

Gustavo Godoy tiene 38 años de edad y es oriundo de Villa Constitución. Hoy hace 44 días que se encuentra internado en el Hospital, en Cirugía de Hombre, Sala 3, en la Cama Nº 16, prácticamente «olvidado» por los médicos o quienes están al frente de este nosocomio.

El día 25 de mayo, luego de haber protagonizado un accidente de tránsito en Villa Constitución en el cual sufrió fracturas importantes, terminó trasladado al nosocomio y permaneció 3 días en el CTI del Hospital Regional Salto.

EL PUEBLO se comunicó con Gustavo, quien está, no solo preocupado por su situación sino también padeciendo dolores (pasó varios días sin que le suministren calmantes). Cuando habla de preocupación, nos explicó que es debido a que en principio el Urólogo le dijo que necesitaba ser intervenido de manera urgente en la capital del país pues sufrió varias fracturas: de cadera ,uretra y pelvis así como también aplastamiento de vejiga.

Desde entonces cuando pregunta por su situación le han contestado repuestas contradictorias unos y otros, tanto médicos como el resto del personal que lo atienden. ¿Cuales son las repuestas que le han dado?

– No contar el Maciel con camas, haberse olvidado de comunicar su traslado, etc. También recibió mal trato en palabras por parte de la nurse encargada del área de cirugía quien se enteró del descargo que Gustavo realizó en las redes sociales y por tal motivo no solo lo trato mal en palabras sino que se refirió a con burlas . Luego de esta situación aparentemente le informaron que estaban coordinando con COMEPA , mutualista de Paysandú ya que la intervención es muy delicada, pero que si fuera intervenido en el lugar antes mencionado debería esperar 3 meses más en su domicilio (a pesar de ser una operación urgente y delicada como le dijeron desde el principio).

En el día de ayer lunes representantes de usuario de salud pública, la señora Yolanda Zapata y Julio Caballero se personificaron en la sala donde se encuentra Gustavo, le indicaron que iban hablar con la dirección del Hospital por su situación, luego de conocer en detalles el problema, minutos más tarde regresaron explicándole que las coordinaciones estaban todas hechas pero que la directora estaba «disgustada» con Gustavo por haber sacado a las redes el problema , también le transmitieron que la directora dijo que en el correr del día martes lo estarían trasladando a Paysandú, para en principio volver a realizar todos los estudios nuevamente y para ver cómo está la uretra para operar. Luego se presentó en la sala el abogado de Villa Constitución, Jesús Ramos, para conocer de primera mano la situación de Gustavo.

El abogado Ramos realizará una nota elevándola a la Dirección del Hospital de Salto, solicitando que le entreguen la historia clínica (que le habían negado cuando Gustavo la solicitó) pues no la pueden negar. También quedo de estar al tanto de lo que ocurrirá con él. Es muy peligroso que dado todo lo que se esperó pueda quedar con secuelas importantes debido a la «mala gestión», «mala predisposición», que están realizando conmigo, dijo Gustavo, en dicho nosocomio. Esperamos que al correr de este día Gustavo, esperamos se logre que lo puedan trasladar e intervenirlo sea en la capital del país o en Paysandú.