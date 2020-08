Diario “Hoy Canelones” 39 años cumpliendo con la misión de formar e informar

«Hoy Canelones” es un diario que nace a comienzos de los ochenta, en torno al desafío de crear un medio escrito para la ciudad de Canelones, a fin de brindar a la comunidad un servicio que en ese entonces no tenía y que necesitaba.

“Mi padre – Julio Britos Bide fue quien tuvo la iniciativa” – nos relata Mabel Britos, directora del diario, quien se muestra complacidad por poder compartir la labor periodística con su padre, hijos y sobrinos.

Al comienzo salía en forma quincenal y era del tamaño de un cuaderno.

“El espíritu en ese momento -que tratamos de continuar al día de hoy- era más que nada aportar a la comunidad, brindar un espacio para que la ciudad de Canelones pudiera verse reflejada”.

- ¿Cómo fueron los primeros tiempos del diario y de qué manera se fue dando su proceso de crecimiento y vínculo con la ciudad y los lectores?

-”En los comienzos la elaboración era casi amateur…la impresión se hacía con un mimeógrafo y los avisos eran dibujados a mano, esta etapa artesanal duró unos pocos años,

Al jubilarse de bancario en 1990…mi padre se dedicó plenamente al diario. Para ello comenzó mejorando el equipamiento y las salidas de la información que se extendieron a tres veces por semana, hasta llegar a las actuales seis ediciones semanales.

Se adoptó el formato tabloide…el diario se fue profesionalizando rápidamente en todos los aspectos, desde la impresión, los periodistas, el reparto, la distribución.

Se comenzó a llegar a otras localidades aledañas, todo a instancias de mi padre, que desde un principio apostó al crecimiento del diario.

En cuanto el vínculo con la comunidad, el hecho de que la ciudad no contara con otros medios similares nos consolidó como un medio de referencia para la ciudad y posteriormente para otras zonas del departamento… ello sumado al hecho de que nuestro medio desde sus comienzos es un diario independiente, lo que es un gran orgullo para nosotros y nos permite darle un espacio a todo aquel que lo necesite, priorizando el aporte a la comunidad antes que los intereses personales o las preferencias de quienes llevamos adelante el diario. Esta independencia, que también representa una gran responsabilidad, creo que es muy valorada por nuestros lectores”.

- ¿Cuáles son las mayores necesidades de la gente en cuestión de información?

-”La gente necesita que en los medios se traten los temas que hacen a la vida cotidiana.

Canelones como departamento tiene la particularidad de que por la cercanía a Montevideo y por su propia jerarquía, muchas noticias departamentales o incluso locales llegan a los medios llamados nacionales.

Esto nos lleva muchas veces a tener que competir con medios que tienen otra infraestructura y manejan otros tiempos, por lo que buscamos darle espacio a la nota local que proviene directamente de la misma comunidad a la que uno como medio sirve.

Brindamos espacios para que todos aquellos que tengan algo para decir, puedan hacerlo..

- ¿Qué piensa del amarillismo?

Como anteriormente expresaba, nuestro medio nunca se ha concentrado en lo escandaloso o la veta más sangrienta de la actualidad.

Obviamente hay situaciones que son ineludibles, pero nunca es nuestra prioridad ir por ese lado, mucho menos distorsionar lo sucedido con algún titular con tal de vender unos ejemplares más.

Ir por este camino nos ha permitido llegar a estos 39 años interrumpidos. Espero que en el largo plazo los lectores sigan priorizando el trabajo que hacemos los medios serios que garantizamos un cierto estándar de calidad y donde al final hay una cara visible que se hace responsable de lo publicado. Entiendo que es difícil, pero es algo que se va a ir agravando con el tiempo y es responsabilidad de los medios mantener el estándar y de los lectores de ir a buscar la información a medios confiables y no replicar noticias de dudosa procedencia”.

- ¿Qué es para usted ejercer el periodismo serio y responsable?

-”Desde mi rol de directora intento mantener un equilibrio en la información que brindamos, a la vez de estar atenta a lo que sucede en la comunidad y tratar de que eso aparezca reflejado en el diario. Más allá de que mi rol no implica directamente el escribir notas, estoy atenta a verificar que todo lo que se publica sea veraz y no dañe a ninguna persona, por lo que garantizar que la calidad de las notas, en cuanto a lo que dicen y como lo hacen, me resulta primordial”.

-Quienes componen la gran familia de “Hoy Canelones”

-”Todos los integrantes de la familia Britos Boccardo encontraron la manera de aportar sus valiosos conocimientos y habilidades, haciendo crecer el proyecto a las dimensiones que hoy tiene.

Siempre manteniendo el hilo conductor de la empresa que es la familia y la vocación de servicio a la comunidad.

Las nuevas generaciones se vieron motivadas a participar y renovar permanentemente la propuesta, innovando y adaptándose a las nuevas formas de comunicación.

También son parte de la gran familia todos los que trabajan edición tras edición para que el diario tenga un excelente contenido y llegue a nuestros lectores”.

- ¿Qué piensa de los medios como formadores de opinión?

“Creo que los medios deben brindar insumos para la opinión, nosotros por lo pronto tratamos de brindar la información y que las conclusiones salgan del lector”.

- ¿Cómo ve el futuro de los medios escritos?

.”Es un desafío. Lo digital ha ganado un gran terreno y es otra realidad, son otras las ganancias y es muy difícil para un medio del interior monetizar una página web al nivel de sostener una empresa. Sin embargo creo que el papel tiene otra calidez y que los medios del interior tenemos otra cercanía con nuestro público, además de que ponemos el foco en un montón de información que de otra manera pasaría desapercibida, creo que reivindicar esa realidad es clave en estos momentos.

Reflexión…

-”Quiero destacar la enorme riqueza que me brinda Hoy Canelones al poder trabajar con mi padre, con mis hijos y mis sobrinos.

Un enorme agradecimiento a ustedes por esta iniciativa de dar a conocer a los medios de prensa escrita del interior”.