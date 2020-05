Días pasados, concretamente entre martes y miércoles últimos, se constató la presencia en la zona de Parque Harriague, próxima a la cancha de fútbol del Club Almagro, de un caballo en pésimo estado de salud. Esto último no es difícil de comprobar, incluso, apenas si se mira algunas de las fotos que de él tomaron vecinos del lugar y otras personas que enteradas del hecho se acercaron inmediatamente hasta allí.

Pero luego, de que actuara la Policía, acudieron algunos rescatistas y el asunto trascendió muchísimo a través de las redes sociales, pero el mismo al final murió ayer y con el mismo énfasis con el que pedían ayuda, los rescatistas, lo despidieron y pidieron a través de las redes que no haya otro animal que deba atravesar este tipo de situaciones.

Los jóvenes que lo encontraron narraron a este diario que el problema con el que se encontraron, fue determinar qué hacer para la recuperación del animal, dado que según expresaron inmediatamente algunos especialistas que se pudo contactar y que prestaron sus servicios, se requeriría de un tratamiento para nada sencillo y sumamente costoso.

Además, hasta el momento de escribir estas líneas no había podido identificarse a su dueño. Se había logrado sí trasladar el equino hasta la casa de una persona que voluntariamente se puso a disposición para ello. Según pudo saber este diario ayer, el animal estaba en estado delicado y al final de la tarde, murió.

Desde algunos grupos de personas dedicadas al rescate de animales en malas condiciones de vida, se hace saber que «El caballo rescatado, le habíamos llamado Campeón» y en ese momento pedían ayuda.

Pero, más allá de solicitar esta colaboración puntual que al final no se concretó, solicitaron desde muchos ámbitos y desde hace ya mucho tiempo, aunque esta situación ahora volvió a reavivar el debate (donde aparece también como elemento en la discusión el tema de la tracción a sangre), que se dicten normas más estrictas para quienes no cumplan debidamente con el cuidado de un animal a su cargo. Las penas para quienes incurran en el maltrato animal ya existen; el problema es que pocas veces se las hace cumplir.