A partir del 1ro. de noviembre comenzó el nuevo período de apertura de becas del Fondo de Solidaridad que se extenderá hasta febrero del 2017. El Fondo de Solidaridad trabaja para que más jóvenes puedan acceder a la educación terciaria mediante la gestión profesional de un sistema de becas que se sustenta con el aporte solidario de los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU).La beca consiste en un apoyo económico de un monto de 2 BPC hasta un máximo de diez pagos mensuales.

La beca apunta a beneficiar a estudiantes uruguayos de la Universidad de la República (UDELAR), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU) que provienen de hogares que no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su proyecto educativo.

Estudiantes responsables y comprometidos. Se tiene en cuenta la escolaridad para aquellos que renuevan la beca o la solicitan estando cursando.

Jóvenes que se encuentran dentro de los límites de edad establecidos.

CATEGORÍAS DE BECARIOS

RENOVACIÓN – Tuvo la beca durante todo el año anterior (cobró hasta el mes de diciembre inclusive).

CURSANDO – Solicita por primera vez la beca pero ya está cursando o alguna vez fue becario, por alguna razón dejó de serlo y desea solicitar nuevamente la beca.

INGRESO – Es el estudiante que ingresa por primera vez a la Institución educativa y solicita la beca.

REINGRESO – Es el estudiante que alguna vez fue becario, egresó y desea solicitar la beca para realizar una nueva carrera. O el estudiante que Ingresó el año anterior, y renunció a la beca antes del 31 de agosto porque abandonó.

EDADES MÁXIMAS PARA OBTENER LA BECA

Para Ingreso y Cursando se consideran los años cumplidos hasta el 31 de marzo (del año para el que solicita la beca).

25 años para estudiantes que ingresan a la educación terciaria.

28 años para estudiantes que ya están cursando y no tienen la beca.

Los estudiantes que renuevan la beca podrán gozar del beneficio hasta el día que cumplen el límite de edad.

32 años para estudiantes que ya tienen la beca (renovaciones).

RENOVACIÓN: el estudiante debe inscribirse en este Portal, sección “Autogestión” a partir de noviembre de cada año. Luego deben presentar el Talón de Declaración Jurada, un timbre profesional para dicha Declaración y LA ESCOLARIDAD antes de las fechas definidas para ello (con sello y firma en cada hoja).

CURSANDO: el estudiante debe inscribirse en este Portal, sección “Autogestión” y completar el formulario de inscripción (se sugiere leer atentamente las instrucciones para completar dicho formulario con el fin de evitar errores en la inscripción).

Una vez finalizada la inscripción se enviará un mail a su casilla de correo indicando los pasos a seguir: lugar y fecha de la entrevista y documentación a presentar, etc.

Es fundamental que el postulante se presente con toda la documentación que se solicite, en el día y hora adjudicada.

Luego deben presentar la escolaridad antes de las fechas definidas para ello: la solicitud de inscripción no se considerará finalizada hasta que no sea entregada la escolaridad.

El estudiante debe inscribirse en este Portal, sección “Autogestión” a partir del 1 de noviembre de cada año y completar el formulario de inscripción (se sugiere leer atentamente las instrucciones para completar dicho formulario con el fin de evitar errores en la inscripción).

Una vez finalizada la inscripción se enviará un mail a su casilla de correo indicando los pasos a seguir: lugar y fecha de la entrevista y documentación a presentar, etc. Es fundamental que el postulante se presente con toda la documentación que se solicite, en el día y hora adjudicada.

La solicitud de inscripción no se considerará finalizada hasta que se presente la inscripción al centro de estudios.

La inscripción a la beca la debe realizar el propio estudiante, registrándose con un usuario y contraseña. Se rechazarán solicitudes realizadas por otras personas.

PARA EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE LA BECA SE TIENE EN CUENTA

Situación social, económica y patrimonial de la familia.

Integración del hogar (núcleo familiar, conformación, características).

Escolaridad para los estudiantes que ya están cursando el nivel terciario.

La escolaridad que se tiene en cuenta es hasta el mes de diciembre.Tienen dos plazos para entregarla:

28 de febrero (año 2017) vence el 1º plazo para entregar la escolaridad (el estudiante podrá cobra la beca en el mes de marzo).

31 de marzo (año 2017) vence el 2 º plazo para entregar la escolaridad (el estudiante cobrará en fechas posteriores). No se aceptará más de una escolaridad por estudiante.

La escolaridad deberá ser original (no fotocopia) y deberá lucir firma y sello de Bedelía en cada una de sus hojas.