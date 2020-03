Natación gratuita para niños asmáticos:

La Secretaría Nacional del Deporte viene brindando desde hace ya un tiempo, clases de natación especialmente dirigidas a niños que sufren asma. En Salto, la actividad funciona bajo la órbita de la Plaza de Deportes, cuya directora, profesora Marcela Schelotto, informó a EL PUEBLO que «son clases totalmente gratuitas que se brindan en el Club Remeros y que está previsto que este año se dicten desde abril hasta noviembre». Asimismo enfatizó en que las inscripciones se reciben en la misma Plaza de Deportes Nº 1 (19 de Abril y Santos Errandonea) con un plazo que finaliza este viernes (hoy) 20 de marzo, e instó a inscribirse dentro del plazo que se señala, dado que una vez registrados los interesados, se debe realizar el correspondiente trámite en el Club Remeros para que los niños puedan ingresar mediante su huella digital, modalidad utilizada en este club. Por otra parte, Schelotto comentó que hace algunos años, la doctora (neumóloga) Liria Martínez llegaba desde la capital a atender a niños con asma en nuestra ciudad y una de sus principales indicaciones para sobrellevar la afección era la práctica de natación. Eso fue lo que de alguna manera impulsó el desarrollo de esta propuesta por parte de la Secretaría Nacional del Deporte. «Está comprobado que les hace muy bien y es algo que lo podemos ver, porque muchos padres nos dicen que desde que sus hijos comenzaron a practicar natación, las veces que han tenido que ser internados por asma ha descendido mucho», dijo la docente a este diario. Los profesores que dictan estas clases son Marcela Schelotto, Jéssica Mai y Alejandro Rodríguez.

AVANZAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO

Además, la ocasión fue propicia para consultar a Schelotto sobre el desarrollo de las obras que se viene realizando en la Plaza para la construcción de un Polideportivo. En este sentido dijo que «las obras están muy avanzadas, incluso tres cuartas partes de la plaza ahora no las podemos usar porque están en obras, pero una vez culminadas será algo realmente muy bueno». Cabe recordar que hace algunos meses, la actual Inspectora de Educación Física (ex directora de Plaza de Deportes Nº 1) Prof. Marcela Fontes, explicaba a EL PUEBLO que «la Secretaría Nacional anunció que en convenio con ANEP se va a construir un gimnasio polideportivo cerrado; es una cancha techada de 40 x 20 metros; lo esperamos con mucho entusiasmo porque realmente hace falta. Ahí van los liceos 3 y 5, UTU, escuelas 2, 105, 121; además de instituciones privadas. Es una carga importante de alumnado y los días de lluvia queda todo en nada, porque no hay un lugar donde albergarlos…

Esto es una cancha cerrada de las dimensiones de la cancha grande de la plaza, con estructura liviana, cerrada y con un entrepiso para poder hacer otras actividades». Schelotto se mostró muy entusiasmada con el trabajo que se viene realizando y con muchas expectativas por las actividades que se podrán comenzar a practicar allí una vez finalizada la obra.

También la profesora Patricia Barboza, Directora de Plaza de Deportes Nº 2 (ubicada en barrio Dos Naciones) dialogó con este diario y expresó su satisfacción por el trabajo que se venía cumpliendo este año en ambas plazas (ahora momentáneamente suspendido por la emergencia sanitaria), con un número muy importante de interesados, de las más diversas edades, en cada una de las propuestas lúdicas y deportivas que se ofrece. Entre ellas, destacó especialmente el trabajo dentro del proyecto «Knock Out a las Drogas», actividades que tienen como objetivo brindar, sobre todo a jóvenes, recreación y deporte que los aleje del consumo problemático de sustancias.