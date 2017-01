Desfilarían entre 5 y 10 menores por comparsa

Este miércoles vence el plazo para que las comparsas gestionen ante el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) el permiso de aquellos menores de 18 años que desfilarán en sus agrupaciones. Quienes carezcan del mismo no podrán desfilar y además se podrá multar a la organización.

La Inspectora de Espectáculos Públicos de INAU, Soledad Suárez, informó a EL PUEBLO sobre las exigencias del instituto para con los menores que participen en la fiesta del rey Momo y remarcó que estarán fiscalizando.

El INAU tiene como misión garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el área de espectáculos públicos trata de fiscalizar puntualmente lo que tiene que ver con la resolución 25 y 26 de 2004, señaló Suárez.

En ese marco, la inspectora informó los requisitos para la autorización y las exigencias que deberán cumplir los menores que desfilen.

MENORES DE 5 AÑOS NO PUEDEN DESFILAR

Lo que dejó en claro la inspectora es que los menores de 5 años no pueden desfilar en el carnaval, solamente los mayores de 5 años con permiso del INAU. Este permiso se gestiona en las oficinas del instituto y el plazo vence mañana miércoles.

Para dicha habilitación, se debe concurrir en el horario de 9:15 a 14:15, por la oficina departamental de INAU, con Cédula de Identidad del menor, una autorización firmada del padre, madre o tutor del menor, la certificación de un médico y cumplir con los requisitos exigidos a la hora de desfilar.

Las niñas menores de edad deben llevar como vestimenta un short o en caso de ir con pollera llevar un short debajo de la misma, los varones que lleven banderines o tambores éstos no deben superar el 15 % del peso de su cuerpo. En caso de ir en carrozas o autos decorativos el niño debe llevar una silla y un soporte para su seguridad.

La inspectora aseguró que durante la fiesta de carnaval también se fiscalizarán las cantinas que no pueden vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

5 A 10 MENORES

POR COMPARSA

Por cada comparsa hay un promedio de 5 a 10 menores que participarán del desfile y han solicitado la habilitación correspondiente por parte de INAU. Asimismo, menores de 10 años son muy pocos, y oscilan entre 2 y 3 niños que llevan algunos casos un tambor o un banderín, pero la mayoría de los menores ronda la franja de entre los 12 y 16 años.

Una nota particular la da una comparsa puntual que es a beneficio de un club y cuenta con 52 menores participando.

SIN AUTORIZACIÓN

NO PODRÁN DESFILAR

En lo que tiene que ver al comportamiento de los padres ante esta exigencia, la inspectora informó que han tenido algunos inconvenientes, pero aseguró que desde setiembre están trabajando con la Intendencia en ese tema. “No queremos tener que llegar al día del desfile y tener que decirle a un niño o niña que no puede desfilar, por eso extendimos unos días de plazo para expedir el permiso. Pero el desfile es el sábado y tienen entre hoy y mañana para solicitarlo”, remarcó Suárez.

La funcionaria de INAU, señaló que estarán presentes durante el desfile fiscalizando y si constatan la presencia de un menor sin autorización no podrán desfilar.