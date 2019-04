Roberto Aguirre, Profesor en Facultad de Psicología:

Días pasados compartíamos expresiones de Roberto Aguirre, profesor en Facultad de Psicología, tanto en Montevideo como en la Regional Norte de la Universidad (Salto), en las que explicaba los modernos equipamientos con que cuenta esta facultad para trabajos en psicología experimental. Pero la entrevista fue propicia además, para que el docente deslizara otros comentarios vinculados a la profesión del Psicólogo, por ejemplo, sobre la imagen que muchos tienen en cuanto a que consultar al psicólogo es para quienes “están locos”.

Concretamente, consultado acerca de si nota aún cierta resistencia a acudir al psicólogo como profesional, decía: “No sé, supongo que sí, yo soy un extranjero (mexicano) que vive en Uruguay desde 2013, así que históricamente no tendría un punto para comparar esa resistencia. Sí veo que hay gente que dice: ¿y para qué voy a ir al psicólogo yo, si no estoy loco? Pero yo me pregunto qué tanto la misma profesión tiene también un poco la culpa de la imagen que el psicólogo es sólo para la locura, hay que preguntarse si no es la misma profesión que ha vendido a la sociedad la idea de que el psicólogo está solamente para terapia y no para otra cosa. Si eso fuese así, entonces en parte los profesionales tendría la culpa o responsabilidad de esa visión que el psicólogo sólo está para atender al que está loco, que es una mala caricatura de una profesión, es como decir que un ingeniero o arquitecto está solamente para poner un ladrillo sobre otro, sería bastante injusto”.

El acceso universal a la Universidad tiene ventajas y contras.

Una queja bastante generalizada, sobre todo en ámbitos docentes, refiere al descendido nivel académico y de cultura general con que los estudiantes ingresan a cursar las diferentes carreras universitarias.

Al respecto reflexionaba Aguirre: “La Universidad en Uruguay está estructurada de manera que no hay limitante para ingresar, hay acceso universal para todos. Eso de principio mete una enorme variabilidad y mete en el mismo grupo al que viene armado y al que no, digo armado no solamente por los conocimientos sino también por condiciones materiales y biográficas. En esa variabilidad es muy fácil encontrarse con casos en los que uno dice: no, este no está para estar acá. Y es probable que quede mucho en la cabeza ese caso, y sin embargo quizás no sean tantos esos extremos de la variabilidad, pero quizás pesen más en la imaginación cotidiana de los docentes, o de los propios compañeros alumnos. No sé si es más o menos que otras épocas, pero en cursos como estos, de inscripción masiva, ciertamente te topás con diferencias, con cosas que decís: eso ya tendría que venir resuelto. No quiero trivializar el tema, pero tampoco tengo manera de asumir si eso pasaba o no pasaba antes. A veces también es un problema de si los temas ahora son más visibles que antes. Lo cierto es que el ingreso universal tiene ventajas pero también tiene contras”.