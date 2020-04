La pandemia ya nos tiene hartos. No solo estamos encerrados en nuestras casas por su culpa, sino que además salimos y podemos contagiarnos también por su culpa. Escuchamos todo el día las noticias que giran en torno al avance del coronavirus en el mundo y en la ciudad donde vivimos.

Solamente hablamos de las cosas que no se hacen en su nombre, cómo el poder ir a trabajar, a enviar a nuestros hijos a la escuela, asistir a una charla, a una reunión equis, ver a los comercios cerrados, convivir con una paralización casi total de las actividades que veníamos realizando, padecer los problemas económicos que esto trae aparejado y mirar de reojo y con mucha desconfianza al que pasa a nuestro lado sin tapabocas y si además estornuda, salimos corriendo como si nos fuera a inyectar su veneno.

Estamos viviendo en un estado de sicosis colectiva, donde si no tomamos los recaudos porque no nos interesa el tema pasamos a ser parte de los irresponsables, pero si los tomamos pasamos a ser parte de los tarados que le tenemos miedo a todo y a los que nos tildan de exagerados y hasta de ridículos.

Aunque tampoco podemos seguir siendo rehenes del mercado. Hay abusos que se cometen por parte de los comercios, hay farmacias que te cobran un paquete de barbijos por 3 mil pesos. Algo que puede pasar a ser una estafa y que nosotros, los consumidores debemos denunciar, no debemos aceptar que nos cobren 150 pesos un tapabocas que vale menos de la mitad, y 500 pesos el litro de alcohol, cuando ese es un 300 % más de su precio. No es tiempo de ganar dinero, como ya lo escribí antes, sino de hacer que la gente consuma responsablemente.

Tenemos que tener un criterio ante esta situación y analizar en detalle porqué estamos viviendo esta situación y sobre todas las cosas, qué futuro nos espera.

Hay muchos análisis y conjeturas al respecto, pero hay uno que es clave y que no tiene tanto que ver con la salud de las personas, sino que tiene que ver con el futuro laboral de las personas. Porque hoy muchos piensan que fueron al seguro de desempleo y que luego de unos meses, cuando «todo esto pase», que nadie sabe cuándo será, volverán a sus puestos de trabajo, a tener contacto con la gente hasta a esperar a que les digan que ahora hay otra plaga que los deberá encerrar otro tiempo más.

Pero eso no va a suceder. Nunca tuvo tanta vigencia el libro del periodista Andrés Oppenheimer, sobre la automatización laboral que se viene que se llama Sálvese Quien Pueda. No lo conozco al autor más que por verlo en la televisión y por sus columnas que alguna vez he leído en el periódico Miami Herald, pero nunca tan acertado con su mensaje de que la robotización de todas las tareas nos cambiará todos los paradigmas y que debemos especializarnos ya, mientras estamos en cuarentena, o esperando en el seguro de paro un futuro incierto, para mejorar nuestras capacidades y aggionarnos al mercado laboral que se viene y que más que nunca es ahora.

A esto lo saben los sindicalistas que reclaman que el daño no sea tan elevado y los empresarios que se están aprovechando también de la situación para sacarse de encima a los empleados que ya no querían, y que como en el caso de hacerlo antes iban a tener reclamos de todos lados, ahora con esto de la pandemia, encontraron la excusa perfecta para tomar la decisión de echar o mandar al seguro para que preparen su salida, aquellos que ya no sirven porque su oficio está perimido, o porque realmente eran molestos y en este momento los empresarios ven esa fabulosa oportunidad.

Días pasados en una nota publicada por el portal de noticias argentino, Infobae, el economista santafesino Alejandro Bongiovanni, miembro de la Fundación Libertad de Rosario (Argentina), generó polémica con su visión sobre las medidas tomadas por el Gobierno de su país y por gobiernos de todo el mundo para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. Consideró que se trata de «casi un suicidio colectivo» y lo calificó como el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano.

«No tiene ningún tipo de proporción la reacción con el problema. Y esto no implica negar el problema. Pero la reacción no tiene proporción. Lo que hizo la humanidad estos meses fue parar una rueda que venía girando de manera compleja desde hace 200 años. Desde la Revolución Industrial, cuando empezó a salir humito por las chimeneas», señaló en una charla virtual con la politóloga Antonella Marty y que recogió Infobae.

Por un lado, tiene razón con que esta pandemia nos hizo carne aquella frase tan repetida por muchos que dice «paren el mundo que me quiero bajar». Porque generó la problematización de la situación, y le puso un contexto adecuado, estamos parando el mundo y viéndolo desde nuestras casas. Algo que nos hace analizar cómo veníamos funcionando y nos obliga a pensar si queremos seguir haciendo lo mismo.

Lo más seguro, es que después que pase la sicosis de la pandemia y se terminen las cuarentenas, nadie quiera volver al mismo lugar y todos queramos cambiar de lugar, hacer algo distinto y pensar de forma diferente. Ya volverán los abrazos, dice un slogan, haciendo referencia a la vuelta del saludo que hoy está prohibido; pero habrá que ver si queremos que los mismos vuelvan y si a ese saludo le llamaremos abrazo. Porque el codo ya ganó su lugar y es una muestra del mundo que se viene y para eso, habrá que estar preparados.

Hugo Lemos