Franco Presentado – un profesional salteño con proyección internacional

Franco Presentado es un destacado profesional de la fotografía de nuestro medio y en esta oportunidad hace un balance de sus actividades 2019 donde tuvo la oportunidad de cumplir una extensa agenda.

Recordamos que se desempeñaba en otro ámbito laboral hasta que comenzó a interesarse por la fotografía y dicha labor le permite dedicarle más tiempo a su hija Julieta.

«Este Año fue muy intenso y muy cargado en lo social con una agenda que no deja de sorprenderme» – nos comparte, agregando que el 2019 le brindó muchas satisfacciones. «Me he enfocado en lograr un mejor producto, con mayor experiencia – y por qué no – alegría» – sostiene. Franco Presentado a logrado en estos años consolidarse con su sello propio y su emprendimiento va creciendo año a año.

¿Qué proyectos cumplidos destaca del 2019?

«Tuve la experiencia de vivir los fines de semana de viernes a domingo con grandes eventos, quince años, casamientos, cumpleaños y actividades sociales de todo tipo. Agradecido de poder formar parte de la Producción de Faz Novias y Quinceañeras por segundo año consecutivo entre otras cosas.

Pude realizar mi taller de Fotografía en el Chalet de las Nubes, donde compartí con personas de diferentes edades la pasión por la fotografía en un lugar único, muy pintoresco.

Lo nuevo fue la experiencia cubriendo actividad de medios para la campaña electoral, con diversas actividades de foto reportaje siguiendo a unos de los candidatos a presidente, eso fue algo diferente que me ayudo a nutrirme de otros conocimientos y fue una experiencia enriquecedora».

– ¿Qué balance hace de todo lo vivido?

«Me siento agradecido a la Liga Salteña de FUTSAL por confiar un año más en mi trabajo, donde a través del deporte tengo la posibilidad de hacer la cobertura fotográfica del programa +Deportes de Canal 5 de Cable Visión Salto.

Es muy difícil hacer un balance en pocas líneas cuando se tiene un año lleno de actividades de todo tipo, en un año que he ido saliendo del medio local, tuve la gran experiencia de viajar a Ecuador para la gira de prensa y organización del Congreso Internacional de Comunicación Política, donde tuve una semana de mucha actividad en Quito.

Con una proyección regional muy interesante, cubriendo eventos en Paysandú, Artigas y Montevideo».

«TENGO GANAS DE SEGUIR VIAJANDO»

-¿Qué aspiraciones tiene para el 2020?

-«Como proyección este año, fue darle un impulso a mi firma con mayor presencia a través de las redes y la prensa y creo que eso lo pude lograr de a poco, trabajando este año con la destacada empresa de Marketing Digital Ogreat , de la cual he formado parte de su equipo ,generando material y contenido también para las empresas más importantes de Salto y los medios de comunicación más destacados.

Para el próximo año con proyectos de talleres muy importantes, con ganas de seguir viajando, cosechando experiencia y sobre todas las cosas seguir apuntalando mi pasión a la fotografía social, buscando registrar siempre los momentos más emotivos en la vida de las personas #AmoLasFotos

OGreat es una empresa que busca es estar constantemente actualizada en herramientas digitales y apostar a la capacitación de todos los integrantes del equipo para brindar un servicio de calidad que se encuentre orientado a los resultados de nuestros clientes, para ser referentes del área digital en nuestro país.

Apuesta a la construcción de marca en ámbitos digitales es una constante en crecimiento.

Se entiende que los medios digitales funcionan y se adaptan a las características de las sociedades, permitiendo comunicaciones que deben ser pensadas y ejecutadas según las necesidades de cada cliente, así como de los posibles consumidores de productos o servicios. Trabajamos con alto grado de responsabilidad siendo conscientes del impacto que generan socialmente.