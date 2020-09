Para Juan Pablo Labat, ex asesor del MIDES en gobierno del FA

Juan Pablo Labat es sociólogo, durante 15 años se desempeñó en la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Estuvo en Salto apoyando al Frente Amplio a una semana de las elecciones, y al visitar la redacción de EL PUEBLO, conversó sobre la marcha del gobierno en cuestiones económicas y sociales en el marco de la pandemia de COVID 19.

EMPOBRECIMIENTO RÉCORD

«El país ya venía en un proceso con dificultades de crecimiento en los últimos años –comenzó diciendo Labat-, porque si bien nunca se llegó al estancamiento o recesión, no había un ritmo de crecimiento importante, lo cual incluso empujó también, y es parte del resultado del elevado déficit fiscal que acusó siempre quienes hoy son gobierno, y que tiene que ver con eso, con un refrenar del crecimiento que evitó un aumento de la recaudación, que podría solventar mejor los gastos y con un cierto estancamiento también en los indicadores sociales que a partir de la pandemia se desparramaron porque vivimos un proceso récord en velocidad de empobrecimiento, porque hemos tenido procesos de empobrecimiento mucho mayores pero no a esta velocidad, y que uno supone que pueda ser transitorio en el sentido de que recuperada la economía, podría empezar a revertirse ese proceso».

«La recuperación de la economía está más o menos prevista para el año que viene, pero los que venimos de lo social hemos advertido con énfasis de que muchas veces hay un pensamiento un tanto simplificado en relación a las crisis económicas y a las crisis sociales, al pensar que cuando se termina la crisis económica termina la crisis social. Hay estudios que muestran que no es así y que en las crisis sociales se rompen cosas que después cuesta mucho más trabajo armar de nuevo».

«Por lo tanto, la inversión en evitar la crisis social es algo que va más allá del esfuerzo común que hay que hacer en la economía. Es decir, evitar realmente una crisis en ese sentido, es como evitar una enfermedad. Bien vale entonces hacer un esfuerzo superior para evitarla que dejar que pase y esperar a curarse».

DEUDA SOCIAL

Respecto a la evaluación del éxito del gobierno en esta pandemia, Labat distinguió dos aspectos. Por un lado, «el gobierno ha llevado bien la crisis sanitaria, que además ha sido confiado a un equipo de expertos de alto nivel, que son los que realmente llevan la voz cantante, pero en el fondo también es un mérito del gobierno aceptar las indicaciones de un equipo técnico, que no fue como empezó, pero sí por suerte como se encaminó, y en eso venimos muy bien».

«También venimos muy bien con una disciplina social muy interesante, con un buen nivel de acatamiento. He venido recorriendo el interior en estos últimos tiempos y veo que para la poca casuística que hay en el interior, el nivel de acatamiento a las medidas es muy buena. Ahora, no puedo decir lo mismo desde el punto de vista social, donde tenemos a decenas de miles de compatriotas comiendo en ollas populares. Hemos tenido un récord en seguro de paro de más de cien mil por arriba del umbral histórico, y más o menos se especula que en los peores momentos se habló de una pérdida de unos cien mil empleos».

«A eso se ha contestado con canastas de $1.200, y eso es absolutamente insuficiente, y las ollas populares tienen un poco que ver con eso. Por suerte nuestra situación sanitaria no nos enfrentó a una mayor reclusión, pero creo que las medidas desde el punto de vista social han sido bastante insuficientes, especialmente pensando que esto es a término, porque no es una cosa que uno diga que se está modificando la estructura de la protección social de aquí en adelante. No es una ley de flexibilización en la seguridad social, no, es una situación transitoria donde hay que apoyar más a la gente para que se cuide y lo pase bien».

«El proceso de empobrecimiento tiene que ver con la destrucción de capacidades, en este caso de pequeñas y micro empresas, de empresas que viven en la informalidad, de trabajos precarios pero que están relacionados con la sociedad y, por lo tanto, ve mermado muchos sus ingresos, acarrea un conjunto de penurias que además las viven los hogares con más niños, en muchos casos por lo menos, y que se manifiesta en un montón de desempeños insuficientes en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, no ha habido un esfuerzo sustantivo en lo absoluto», concluyó.