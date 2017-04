Procuran multiplicar el predador natural del vector para enlentecer su difusión

HLB, así es el nombre con el que es conocida en la región, explicó Pinilla, la plaga (Huanglongbing ) que constituye una gran amenaza para la citricultura regional. Conscientes de esta amenaza, la firma comercial “Agroveterinaria Avenida” propició la presencia del técnico chileno, Ing. Agr. Claudio Pinilla, experto de la firma Bayern, sector citrícola, para ampliar conocimientos sobre la situación referida a esta plaga en latinoamérica.

Un selecto auditorio, constituido por técnicos y algunos productores del medio concurrió a la disertación organizada por Agroveterinaria Avenida .

Pinilla fue categórico en algunas afirmaciones. Dijo en primer lugar que hasta el momento no hay curación posible para los citrus infectados. La enfermedad está en toda la región, incluso Argentina y Brasil, a excepción de Chile y Perú -que tienen como barrera natural para muchas plagas la cordillera de los Andes – y Uruguay a pesar de que nuestro país está seriamente amenazado porque la plaga está a ambos lados de la frontera.

DEVASTÓ LA CITRICULTURA DE CALIFORNIA

Entre los primeros lugares donde fue descubierto el vector de la plaga, un pequeño insecto vulgarmente conocido como “chicharrita”, fue en California, Estados Unidos donde se concentra la mayor parte de la citricultura de aquel país, empleando a 75 mil personas.

En principio – explicó Pinilla – “los gringos” como son denominados en nuestros lares no le dieron mayor trascendencia y no se preocuparon mucho por la existencia de la enfermedad. Cuando se dieron cuenta de la merma de la producción que causaba ya era muy tarde.

Los pequeños y medianos productores, víctimas más vulnerables de la plaga, debido a que no tienen posibilidades de hacer frente a las erogaciones que suponen las medidas tendientes a frenar la expansión de la plaga, debieron bajar los brazos y abandonar sus huertos.

La HLB devastó la citricultura californiana, en un 60 por ciento, afectando no sólo la producción de fruta, sino también la de jugo y demás.

BRASIL FUE MÁS PRECAVIDO

En conocimiento de la situación planteada con la llegada del HLB en los Estados Unidos, los citricutlrores brasileños fueron más precavidos. En primer lugar decidieron unirse para combatir en grupo y por zonas la plaga. Apostaron fuertemente a la investigación y al desarrollo del predador natural del vector.

De esta forma lograron enlentecer el avance de la plaga en el país y paulatinamente han ido recuperando hectáreas de plantaciones, que en un principio fueron fuertemente afectadas por el HLB.

De esta forma Brasil está hoy en mejores condiciones que los Estados Unidos frente a la plaga y si bien tiene la enfermedad ha podido evitar la expansión explosiva de la misma.

MANAGER DE BAYER PARA LATINOAMÉRICA

Luego de su disertación, el Ing. Agr. Pinilla mantuvo una charla con EL PUEBLO sobre el tema “soy manager de Bayer para América de habla hispana y esencialmente mi trabajo se concentra desde Perú “hacia abajo”, (en referencia al mapa de América del Sur) y en cuanto a la producción de fruta esencialmente”, explicó.

Pinilla es ingeniero agrónomo y su especialidad en la universidad de Chile fue fruticultura. Una vez egresado trabajó durante nueve años en una exportadora de fruta y ahora en Bayern me he desarrollado en el área de ventas y ahora en marketing estratégico, explicó.

ME LLEVO UNA BUENA IMPRESIÓN DEL INIA

Consultado sobre la situación hallada en la citricultura local, donde el HLB si bien está en la región (Argentina y Brasil), no ha sido descubierto en el Uruguay, dijo “lo que he podido ver acá, con la gente del INIA, yo creo que ellos tienen muy claro cuál es la estrategia para enfrentar la plaga. Me encantó la reunión que tuvimos con ellos (los técnicos del INIA), porque yo creo que la estrategia para enfrentar esta plaga se basa en tres pilares.

Uno tener plantas sanas. Es decir, tengo plantas que salen sanas del vivero, tengo la certeza de que en mi huerto no hay HLB.

Segundo muy importante también, tener claridad desde el punto de vista de las densidades del insecto vector (que el la Diaphorina Citri) en cada huerto y controlarlo sobre todo en los momentos en que sean “críticos”, cuando controle otras plagas, para no tener que hacer 15 o 30 aplicaciones buscando erradicar este vector, aunque no tenga aún la bacteria (causante de la enfermedad) en el Uruguay.

Tercero, el manejo del parásito que es el enemigo natural del vector. Si yo manejo debidamente estos tres factores, en el momento en que entre la plaga, las posibilidades de expansión van a ser muy limitadas.

De lo que aquí he visto -añadió Pinilla – la estrategia está bastante bien montada, pero claro, tienen que salir a los productores, a la comunidad, porque esto es un trabajo en conjunto, de tomar conciencia de que que hay una industria, hay un patrimonio sanitario y hay familias que viven de esto.

Es la primer vez que estoy en esta ciudad, pero veo que esta ciudad vive de la citricultura y por lo tanto creo que el tema tiene una importancia gigantesca. Además está digamos el orgullo nacional de poder mostrar que hay una comunidad, que hay técnicos nacionales capaces de lograr lo que otros países y otros técnicos de países más poderosos y con mucho más recursos que lograron evitar. Eso también tiene un gran mérito.

EL ENEMIGO NATURAL ES UNA AVISPA

Consultado con respecto al predador natural del vector de esta bacteria, es decir el predador del insecto responsable de diseminar la bacteria – Pinilla expresó que se trata de un insecto, un himenóptero (pequeña avispa) que coloca huevitos encima del vector (Diaphorima) y cuando eclosa (se abre), eclosa hacia adentro y lo mata. Es muy activo, tiene un nivel de control bastante alto, que obviamente no es del cien por ciento.

Es lo que está intentando expandir Brasil y acá también.

Los estudios que tiene la gente del INIA es muy, muy interesante en ese sentido. O sea van en el buen camino.

NO AFECTA A NIVEL HUMANO

Pinilla fue consultado asimismo si el HLB constituye algún riesgo para la salud humana, descartando de plano esta posibilidad “en absoluto. Es una bacteria de planta y el problema es que mata la planta y por lo tanto reduce sensiblemente la producción tanto de la fruta, como de jugo y demás”, añadió.