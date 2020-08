Agosto, poetas y boliches

En el marco de la celebración de «Agosto, poetas y boliches» se realizó en la sede de River Plate el evento «Idea en Canciones», cuyo responsable fue Ramiro Achigar.

En este caso el homenaje estuvo centrado en Idea Vilariño que es una escritora fundamental para comprender a la Generación del 45. Se trata de una reconocida poeta, crítica literaria y una fina traductora de la obra de Shakespeare. Formó parte de los proyectos literarios más importantes de la época, publicando en Marcha, Asir o Clinamen. Su obra fue tempranamente reconocida y sus Nocturnos, o los Poemas de amor, dedicados a Juan Carlos Onetti, han tenido innumerables lectores. Además, tuvo un interés singular por el tango, rescatando el valor literario de este género musical.

La oportunidad fue propicia para realizar un reconocimiento a Luis «Cachi» Do Santos.

Recordemos que Luis Do Santos Ardohain nació en Calpica, pueblo de cañaverales ubicado a orillas del río Uruguay en el departamento de Artigas muy cerca de Bella Unión. Es letrista de murgas y canciones, radicado desde hace muchos años en Salto, y autor de Tras la niebla, libro de cuentos y poesías, y La última frontera, novela editada en 2008 por la Intendencia de Salto. Participó de las antologías Cuentos de boliche (1995), y en la publicación producto del concurso de cuentos de la Cooperativa Bancaria (2007). El zambullidor obtuvo una mención de honor en la categoría Narrativa del concurso literario Juan Carlos Onetti del año 2014. Jalones que marcan una obra no solo de calidad sino testigo de su tiempo que recrea situaciones cotidianas que hacen a la vida misma.

El intendente Alejandro Noboa estuvo presente y se realizó un reconocimiento a Luis «Cachi» Do Santos.

Apoyando esta forma de destacar al artista, la directora de Turismo y Cultura de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez, expresó que «son múltiples los reconocimientos que podríamos hacer a distintas personas vinculadas a la cultura dado que sus aportes permiten acercarse a un mundo fermental y conteste con su tiempo; por lo que en definitiva seguir esta línea de trabajo permitirá difundir artistas salteños o que han optado por nuestro Departamento engalanando con su trayectoria nuestro acervo cultural».