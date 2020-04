En Bº Artigas: se prevé que hoy comience a elabora

El proyecto comenzó el año pasado, concretamente en el mes de julio, durante las vacaciones de invierno, cuando el arquitecto Ángel Gallino junto a Alexis Reyes, como talleristas, plantearon en el Liceo Nº 7 de Barrio Artigas la construcción de un horno. Perseguían el objetivo de que los alumnos, aún en días de vacaciones, pudieran seguir vinculados a la institución educativa para, en ella, dejar marcada su propia su huella. Es por eso que se enmarcó el trabajo en el Programa de ANEP llamado justamente Dejá tu huella.

«La idea de un horno para elaborar pan casero, pizza, entre otros productos, surgió en charlas entre la directora, otros funcionarios y alumnos, con la idea de que ellos y las familias tuvieran la oportunidad de contar con el liceo como lugar de encuentro, como segunda casa. Y la verdad que fue un trabajo sumamente gratificante; pensamos ahora, mañana viernes quizás, hacer unos primeros panes y luego comenzar a brindar la copa de leche, y también que en torno al horno se genere otro tipo de actividades que apunten no solo a la alimentación sino también a la contención en general», comentó el Arq. Gallino en diálogo mantenido ayer con EL PUEBLO.

«Dejá tu huella»

«Desde el área artística de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (del CODICEN) en su momento se propuso realizar actividades, talleres, muestras y exposiciones con la temática Dejá tu huella», explicó el arquitecto y docente, quien además aportó la siguiente información: «Una huella es un vestigio y simboliza una marca, un hito, una vida vivida y continuada, un camino elegido: vida vivida y vida elegida. Se propuso que el vínculo como camino sea el hilo de la huella en la biografía escolar. Se trata de una tarea convocante que, desde el estímulo a la creatividad del estudiante y su interés, tiene el objetivo de combatir el vacío que se genera en las semanas de las vacaciones. La idea eje es que a través de talleres realizados en los centros educativos, los estudiantes y los profesores puedan diseñar una huella con vocación a permanencia. Sabemos que toda permanencia implica, en educación, un cambio de mirada, de sentido, de ubicación. La propuesta pretende dejar en el centro un vestigio desde el arte, la recreación, la tecnología, o la ciencia; se trata de una huella, sea cual sea su formato artístico».

El trabajo en vacaciones

«Las vacaciones son momentos donde nos «vaciamos» para volver a llenarnos. Tanto la huella que dejamos en la playa como el momento que nos marcó en las vacaciones se evapora, pero la evocación queda. Se trata de las dudas, el entusiasmo, el cansancio, la incertidumbre, la espera. Asimismo, la huella es un obsequio cultural destinado al centro educativo que será parte de la identidad individual al mismo tiempo que una realización colectiva. Las huellas sirven para mirar hacia adelante y también para volver sobre ellas, para pensarse y sentir quiénes somos».

Otros ejemplos de huellas

En este caso particular del liceo del extremo Este de nuestra ciudad se optó por la construcción de un horno, pero a modo de ejemplo de lo que puede ser otro tipo de «huellas» cabe mencionar: – Registros de actividades (fotografías, audiovisuales, cuadernos, etc.)

– Huella desde lo sonoro, táctil, visual, recreativo, audiovisual, tecnológico.

– Intervención en el centro (puertas, murales, veredas, corredores, bancos, etc.).

– Reactivación de una tradición del centro con familias (campeonatos, etc.)

– Realización de una obra musical o canción para el centro educativo.

En un momento especial

Quienes llevan adelante la propuesta de trabajo con este horno, desde su construcción misma hasta lo que en él se elabore de aquí en más, son los propios estudiantes (a quienes el proyecto llama «la población priorizada»), los profesores y los facilitadores (talleristas), y está dirigida a toda la comunidad educativa.

En estos tiempos de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, las necesidades de mucha gente y también la solidaridad para atenderlas son aspectos que salen a luz cada día. En ese sentido, en un momento especial para todos, el flamante horno de Barrio Artigas cumplirá una excepcional función como «horno solidario».El profesor Alexis Reyes por su parte dijo que «a este horno solidario en Barrio Artigas pronto la comunidad le va estar dando un uso social en tiempos complejos, así que gracias Ángel Gallino por compartir juntos esta experiencia y a la Dirección del Liceo Nº 7 por confiar en nosotros».