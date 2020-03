«No estamos haciendo política, estamos gobernando», señaló el mandatario sobre las medidas adoptadas

Por primera vez desde el 13 de marzo Salto es, al menos por estas horas, un departamento sin mayores riesgos de coronavirus, teniendo en cuenta que los 2 casos confirmados se recuperan favorablemente, según lo anunciado ayer por la Dirección Departamental del Ministerio de Salud Pública.

Ayer el gobierno pidió a la población poder cumplir medidas de aislamiento social y para ello dijeron que contaban con el apoyo del Ministerio del Interior. Tras la realización ayer de 211 exámenes para la detección de coronavirus COV-19, se confirmaron 4 casos positivos.

Con la nueva información, nuestro país totaliza 162 pacientes con esta enfermedad, de los cuales uno está en cuidados intensivos y otros dos en cuidados intermedio. El presidente Luis Lacalle Pou reiteró la exhortación a la ciudadanía al aislamiento voluntario para reducir el riesgo de contagio. Si bien se detectaron cuatro personas más contagiadas por esta enfermedad, el mandatario informó que la exhortación al aislamiento se intensificará y contará con mayor participación de policías en la vía pública, para desestimular la concurrencia a espacios con aglomeración de personas, como ferias y parques.

La experiencia internacional indica que actualmente el país se enfrenta a la posibilidad de un incremento acelerado de casos. El presidente apeló a extremar los cuidados de las personas que no tienen necesidad de salir ni socializar, con la finalidad de ganar esta batalla por la salud.

Frente a esto, el presidente remarcó la importancia del aislamiento voluntario y recordó las medidas adoptadas por el país: la suspensión de clases hasta el 13 de abril, la suspensión de espectáculos públicos, la cuarentena obligatoria para la población expuesta al virus y el cierre de fronteras con Argentina y Brasil.

Lacalle Pou adelantó que a final de esta semana se duplicará la cantidad de pruebas diarias. Actualmente se realizan unas 200, en promedio. Con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se acordó que el Hospital de Salto, con la ayuda del de Tacuarembó, sean centros referentes contra el Coronavirus.

El Hospital de Salto cuenta con una instalación importante que alberga decenas de camas y está preparado para las contingencias. Cuenta además con un equipo médico que está preparado para atender este tipo de casos y por esa razón, junto al centro de referencia regional como es el de Tacuarembó, serán los centros regionales denominados Hospital Coronavirus.

Sobre la posibilidad de decretar medidas más duras, como el aislamiento total, Lacalle Pou afirmó que quien la proponga también debe estar dispuesto a aplicar medidas dispuestas en la ley como el desacato, que lleva a prisión. «Nosotros no estamos haciendo política. Estamos gobernando», señaló, en referencia a que todas las disposiciones tomadas cuentan con la valoración de sus consecuencias.

«Ni 20 casos ni 4 son tendencias, ni es un patrón y lejos de flexibilizar las conductas las vamos a extremar. Hasta el lunes 13 de abril se extremarán los cuidados y ahí se verán las medidas que se tomarán después. No se agrava con 23 ni se atenúa con 4», afirmó.

Consultado sobre los femicidios de las últimas semanas, los calificó como muy graves. Añadió que gobernar es tener un justo equilibrio, lamentablemente la vida no se va solo de una manera, sino de varias formas, dijo, afirmó.

COMERCIOS CERRADOS

En Salto ya son varios los comercios de la ciudad que decidieron cerrar sus puertas en esta semana, con la finalidad de cumplir un lapso más prolongado de cuarentena. Por lo cual el panorama ayer por la calle Uruguay era desolador.

Apenas quedaron con sus carteles de abierto algunos de los comercios más referentes de nuestra principal arteria, empero, la gran mayoría entendió que colocar un cartel que dijera «Cerrado hasta nuevo aviso» era lo más correcto.