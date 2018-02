Tras el problema que debieron enfrentar varios alojamientos y comercios de Daymán cuando se quedaron sin agua potable el pasado domingo, los operadores están a la espera de una reunión con autoridades de OSE para encontrar una solución de fondo y evitar que el problema se reitere.

Consultado por EL PUEBLO, Noel Méndez, presidente de la Asociación de

Gastronómicos Hoteleros y Afines de Daymán indicó que luego del problema que debieron enfrentar en los días de carnaval, aún está prevista la reunión con OSE para solucionar el problema de fondo, sí de momento se ha podido restablecer el abastecimiento con camiones de OSE, pero el problema de la bomba aún no se solucionó.

“La idea es tener una reunión para que el problema no se reitere”, afirmó.

SE PREPARAN PARA TURISMO

Luego de evaluar la semana de carnaval, los operadores se prepararán para Semana de Turismo que es la otra fecha importante para el centro termal, tratando de solucionar eventuales problemas para brindar un mejor servicio.

En este sentido, mantendrán reuniones con las autoridades de la Intendencia así como de OSE y UTE.

Méndez indicó que ya están sonando los teléfonos para reservas para Turismo, y destacó que esta semana se han mantenido las ocupaciones, hubo gente que no se fue luego del carnaval, que es algo positivo que no se ha dado en otras ocasiones.

LA INTENDENCIA TRABAJA PARA REALIZAR MEJORAS PARA SEMANA DE TURISMO

En tanto la directora de Turismo de la Intendencia de Salto; María Noel Rodríguez, agregó que el problema con la falta de agua fue en el Barrio La Chinita que además de ser un centro poblado, aloja a varios hospedajes y de esta manera la falta de agua se dio no solo en casas particulares sino en esos alojamientos.

“Desde la Intendencia se intentó solucionar, teniendo en cuenta que el área de recolección tiene un camión aguatero, pero dada la altura de los tanques de OSE, la fuerza del camión no era suficiente para llenar esos tanques, lo cual es posible con maquinaria de OSE”.

De esta manera, según Rodríguez, se comunicaron con la Ing. Natalia Bacardaz de OSE, y se les explicó que fue una situación puntual.

Rodríguez recordó que en carnaval en el año 2015 – 2016 habían tenido problemas de energía y en comunicación con las autoridades competentes, se pudieron solucionar.

A propósito de esto, indicó que en los días de carnaval este pasado fin se semana hubo una baja en la tensión de energía lo que hizo que se quemaran algunos artefactos como fue el caso de la bomba de una de las piscinas de Daymán.

Rodríguez destacó que hay un trabajo importante de la Comisión de Turismo del Centro Comercial que en las semanas previas a estas fechas especiales, convoca a la Intendencia, como a la Policía, a la UTE y a OSE para articular de la mejor manera un operativo y varias de esas coordinaciones dan buenos resultados. En este sentido destacó que hubo conformidad por parte del sector privado en cuanto al funcionamiento de la Policía, pese a que había varias actividades ese fin de semana, como fue el operativo en Termas del Arapey, Daymán, y Valentín Aparcero.

Agregó que en Daymán las buenas condiciones de los baños y los parques fueron destacados por varios turistas.

“Son distintas coordinaciones que se van haciendo y pretendemos mejorar para Semana de Turismo”.

Rodríguez dijo que en caso de Termas del Daymán, y el lunes comienzan los trabajos de pintura en las piscinas, y en el mismo centro, comenzó el trabajo de renovación de los quinchos de paja que hace muchos años no tenían mantenimiento.

En caso de Termas del Arapey, Rodríguez informó que ayer con la presencia del intendente Andrés Lima, mantuvieron una reunión para coordinar algunas mejoras como es el arreglo de la piscina semi techada que es la que permanece abierta 24 horas.

Teniendo en cuenta que en carnaval la concurrencia a los centros termales son muchos jóvenes y es por tres o cuatro días y en Semana de Turismo las reservas son generalmente por toda la semana, desde la Intendencia están programando actividades recreativas como campeonato de fútbol y actividades para los niños fundamentalmente actividades que cuentan con mucha aceptación y una alta participación por parte de los campamentistas.