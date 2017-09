Asiste a 75 mil personas en todo el país

La dirección departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) invita para hoy a los interesados en participar de una charla informativa sobre las características del Programa Tarjeta Uruguay Social (TUS), del Ministerio de Desarrollo Social en la que se darán a conocer los cambios que se han implementado durante los últimos meses.

Las charlas están orientadas a comercios que ya están trabajando con esta tarjeta (a los que se les denomina como Comercios Solidarios) y comercios de diferentes rubros que estén interesados en incorporarla a su sistema de ventas. La charla tendrá lugar hoy en los salones del Centro Comercial e Industrial de Salto desde las 12.30 horas.

URUGUAY SOCIAL

El Programa de la Tarjeta Uruguay Social funciona desde el mes de mayo del año 2006 y se encuentra bajo la órbita de la División de Transferencias de la Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del MIDES.

Consiste en una transferencia monetaria que se otorga a aquellos hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica del país. Su principal objetivo es asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad.

Esta transferencia funciona a través de una tarjeta magnética con formato de prepago, la cual es previamente cargada con un determinado monto de dinero y es utilizable en laRed de Comercios Solidariosde todo el país.

La compra con la Tarjeta Uruguay Social cuenta con el beneficio del descuento del IVA. En la actualidad hay cerca de 75.000 tarjetas activas en todo el territorio nacional con una carga mensual de promedio de 2.800 pesos por cada una de las tarjetas.

Las ventas se acreditan a las 48 horas hábiles del cierre del lote y el costo operativo es del 1,5% más IVA del total de las ventas.

POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo de este Programa está compuesta por los 60 mil hogares en peor situación socioeconómica de todo el país. Para seleccionar a dicha población, el MIDES realiza visita en todo el territorio nacional, recabando información de la situación de los hogares.

En base a esta información se asigna a cada hogar un valor del Indice de Carencias Críticas (ICC), instrumento elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (UdelaR) que mide el grado de vulnerabilidad de un hogar. De acuerdo al valor del ICC se determina si pertenece el beneficio de la tarjeta.

Las personas que entiendan que están en una situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema pueden acercarse personalmente a cualquier oficina territorial del MIDES en todo el país, donde se evaluará su situación y podrá solicitarse una visita para determinar si le corresponde el beneficio de la tarjeta o el acceso a otro programa o prestación.

Mensualmente se carga en cada tarjeta un monto de dinero que varía de acuerdo a la integración del hogar (cantidad de menores de 18 años que vivan en el hogar).Los hogares constituidos por adultos sin menores a cargo, reciben el monto correspondiente al de los hogares con un menor. Los hogares integrados por menores de 4 años o mujeres embarazadas, reciben un monto adicional de $232 por cada uno de ellos.

Los 30 mil hogares que se encuentran en peores condiciones socioeconómicas reciben el monto duplicado, esto se define a partir de la información relevada en la visita.

TARJETA PARA

PERSONAS TRANS

Como reconocimiento a la situación de vulnerabilidad social que según establece el MIDES son las que tienen las personas trans, (transexuales, travestis y transgénero), desde setiembre del año 2012 se les otorga una tarjeta a las personas trans que la soliciten, sin excepción.

El monto a acreditarse es el equivalente al de los hogares con un menor a cargo. Las solicitudes podrán realizarse a través de las Oficinas Territoriales en todo el país.

Con la Tarjeta Uruguay Social se puede comprar cualquier producto con excepción de tabaco, cigarrillos y bebidas alcohólicas. No hay monto mínimo para realizar compras.

ATENCIÓN A PERSONAS

EN SITUACIÓN DE CALLE

A partir del 15 de mayo y hasta el 30 de setiembre de 2017, el MIDES habilitó 182 nuevos cupos para atender a personas en situación de calle, que se sumaron a los1.565 que funcionan los 365 días del año.

Esos 1727 lugares se distribuyen en 53 centros de todo el país con diferentes modalidades de atención: centros nocturnos para personas mayores de 18 años; centros 24 horas para mujeres con niños, niñas y adolescentes; y centros 24 horas para personas que requieran cuidados o estén en recuperación. En la zona metropolitana se cuenta con un equipo móvil interdisciplinario que toma contacto con las personas en situación de calle y las orienta y/o traslada hacia los servicios de atención. Establece estrategias de intervención buscando establecer vínculos de confianza con las personas a las que les ofrecen el ingreso a refugios. Además realiza acompañamiento a personas que no acceden a ir a un refugio a través de coordinaciones para el acceso a los servicios de salud, identidad, alimentación, etc.

En Salto la atención se brinda en la oficina departamental del Mides, que está ubicada en la calle Uruguay 374.