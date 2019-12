En la semana del VIH SIDA

El Ministerio de Salud Pública en julio de 2019, presentó un informe actualizado sobre la situación epidemiológica actual en nuestro país sobre el VIH SIDA.

Como es de público conocimiento con un diagnóstico precoz, la enfermedad aunque crónica, puede un tratamiento controlarla.

Éstos en nuestro país, se brindan en forma gratuita bajo la supervisión de los prestadores públicos, como es el caso de ASSE. Y en privados, se pueden proporcionar los fármacos por medio del valor de un tickets.

Aunque la estigmatización continúa presente en la sociedad, debemos tener presente que a los tratamientos, felizmente podemos acceder.

De acuerdo al informe mencionado, que abarca el período desde 2013 al 2018, el cincuenta y seis por ciento de los casos se notificaron por medio de prestadores públicos. Siendo en su mayoría, residentes de ciudades fronterizas, turísticas y en la capital de nuestro país. Teniendo en cuenta que la incidencia es mayor en Artigas, Salto, Rivera y Maldonado.

Allí además consta, que la principal vía de transmisión es la sexual y el diagnóstico ha aumentado en la población de entre 15 y 24 años.

En ésta oportunidad, dialogamos con el Especialista Dr. César Suárez, quien hace muy poco tiempo realizó una Maestría en Universidad Europea sobre SIDA:

“Nosotros sabemos sobre el transcurso del tiempo, cada vez más sobre la epidemia”, comenzó diciéndonos.

La misma cuenta con casi cuarenta años, ya que en Uruguay el primer caso data de 1983, pero se conocía el tema de dos o tres años antes.

¿Cuál fue el primer caso en Salto?

En el año 1989.

El VIH ha generado dentro de la comunidad científica, una alta actividad de investigación, generando una serie de recursos que nos ha ido llevando a aprender de la clínica cotidiana, muchas cosas. Que antes, por ser muy joven la epidemia, no podíamos definir sobre la conducta del virus.

¿Qué ha cambiado en cuanto a conocimientos?

Ya sabíamos que es una enfermedad infecciosa, provocada por virus y que se transmite a través de la sangre, de las relaciones sexuales y a través de la vía materna infantil.

Una enfermedad que altera en forma progresiva el sistema inmunológico, haciendo que éste pierda capacidad para defenderse de enfermedades. Infecciosas como tumorales.

En un camino más o menos lento, el sistema inmunológico se resiste hasta cierto punto y sabemos que esta infección, librada a su evolución natural, comienza a dar síntomas en un promedio de 8 y 10 años, después de haberse infectado.

¿En un deterioro progresivo?

Sí, no abrupto.

Como el sistema inmunológico de la persona, está en exceso, la infección va consumiendo ese exceso y llega un momento en que pasa éste a ser insuficiente, por ese motivo las personas pasan a tener manifestaciones.

Que en la mayoría de los casos no tiene que ver con la infección del virus en si, sino en enfermedades oportunistas, ya que el organismo ya no está en condiciones y ha perdido su capacidad de defenderse.

¿Qué órganos afecta en principio?

Uno de los sistemas que más frecuentemente afecta, es el respiratorio.

Generándose neumonías, que visto desde el punto de vista clínico, es como una neumonía más.

Pero las neumonías de los pacientes inmunodeprimidos, son por lo general más difíciles de controlar. Y cada nueva neumonía que se presente, va generando mayor deterioro.

Además puede afectar otros órganos en diferente medida, de acuerdo a la susceptibilidad de cada individuo y según la etapa.

El sistema inmunológico nos defiende de los cánceres y no es raro que una persona que tiene una infección VIH evolucionada, pueda hacer una lesión tumoral en órganos como la piel, los riñones, hígado, facilitando la aparición de otras infecciones como es la tuberculosis.

¿Puede afectar inmediatamente el cerebro?

Frecuentemente se afecta. Formando determinados tipos de infecciones que ocupan espacio en un área inextensible, lo que provoca síntomas sumamente importantes, graves y mortales.

Lesiones que si estuvieran en otro lugar del organismo del individuo, no tendrían tanta importancia. Mientras que en el cráneo, tienen que necesariamente desplazar las estructuras encefálicas, provocando daños muchas veces irreversibles.

¿Qué sucede cuando el paciente, tiene una enfermedad de base y se infecta con VIH?

Algunas de estas enfermedades como puede ser la diabetes, no necesitan un SIDA para incidir en el deterioro del organismo siempre que no se trate.

Por eso todo lo que se sume a una persona inmunodeprimida, va en desmedro de su salud.

¿Cuánto favorece un diagnóstico temprano de VIH?

Actualmente una persona con VIH, diagnosticada de manera temprana y siguiendo los tratamientos correctos, es como si no tuviera nada.

No tiene ningún tipo de limitaciones. Mientras que por ejemplo un diabético, no puede transgredir las dietas.

O sea que en última instancia y si no fuera por la palabra que los define, hasta sería mejor para una persona responsable de su tratamiento tener un VIH, que no lo limita en nada.

¿Importa el tiempo entre la infección adquirida y el diagnóstico?

Si importa y mucho.

La pesquisa es muy importante, porque un diagnóstico temprano permite una acción terapéutica temprana y ese individuo no va a tener ningún tipo de deterioro vinculado a la infección.

Pero no solamente es importante para preservar la salud de la persona infectada, sino porque siendo el VIH una enfermedad transmisible, la chance de hacer un tratamiento temprano, hace que esa persona pueda controlar su carga viral.

Y hoy se sabe que una persona correctamente tratada, con carga viral indetectable (con pocos virus), no transmite la enfermedad.

Si será importante tanto un diagnóstico temprano, así como un tratamiento temprano.

Eso libera al resto de la comunidad de la chance de transmisión.

¿Cuántos casos se diagnostican por año?

Entre cuarenta y cincuenta casos.

Debemos destacar que en nuestro país, existe un altísimo porcentaje de pacientes con diagnósticos tardíos, que sería sencillamente resuelto con una detección temprana, revelándolo en 15 minutos.

¿Es costoso?

No, en ASSE es en forma gratuita. Incluso en las UBAS se hacen estudios rápidos, extrayendo una gotita de sangre con el resultado al instante.

Y en una mutual, tampoco es muy caro.

Es un estudio que muchas veces un paciente, por no andar dando demasiadas vueltas, va directamente al laboratorio.

Yo entiendo e insisto, que también debiera ser ofrecido en el carné de salud.

¿Continúa la estigmatización?

Sí, nos quedamos con la falsa idea de no hacer los estudios en el carné de salud por ese motivo, pero las cosas cambiaron.

Tendríamos que darle la oportunidad a la persona de un diagnóstico temprano, ya que es una necesidad imperiosa de darle también la oportunidad de tratar la enfermedad a tiempo.

Existiendo los recursos que existen, las cosas deberían ser distintas.

¿Cómo se está trabajando respecto a la enfermedad?

Como es tan difícil manejar la conducta humana, instaurar la idea de prevención y más en el tema de la sexualidad que es muy controvertido, se está trabajando en el otro extremo: diagnóstico temprano, instaurar tratamiento inmediato y evitar que esa infección pueda ser transmitida.

¿Cómo se lo puede lograr?

Los primeros conocimientos de la disminución dramática de la chance de transmitir la enfermedad, fueron en las mujeres embarazadas con tratamiento simple.

Se le agregó la suspensión de la lactancia materna, (otra vía de infección) y con ello se logró abatir a casi nada la infección materno infantil.

Cabe destacar, que hasta hace poco tiempo, una persona sana podía prevenirse de una infección, con método de barrera (preservativo).

Actualmente, existe un tratamiento para aquellas personas sanas que no tienen una vida ordenada, tomando medicamentos en forma continua o circunstancial como preventivo a una chance de infección. También se utiliza en una pareja cero discordante (una persona infectada y la otra no).

Eso ayuda no solo a proteger la salud de la persona sana, sino a evitar la expansión de la enfermedad.

Estadísticas

Contamos en Uruguay con once mil diagnosticados, catorce mil infectados y el porcentaje de pacientes en tratamiento es variable con siete u ocho mil personas haciéndolo.

¿Contamos los uruguayos con todos los medicamentos para tratamientos?

Si, contamos.

El tratamiento del VIH, no es diferente a cualquier otra enfermedad, en materia de disponibilidad de recursos terapéuticos.

Mary Olivera.