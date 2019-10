Una historia que contar…

Con Jorge Pablo Molina Toriani: con la vocación en las venas

Jorge Pablo Molina Toriani, tiene 42 años y se crió entre los barrios del Cerro, Uruguay.

Cuando niño dio sus primeros pasos en el Jardín 115.

Posteriormente concurrió a la Escuela No.105 de primero a tercer año y a Escuela No.3 de 4 a 6.

“Me inscribí en Magisterio sin saber bien de que se trataba… quería ser profesor de Literatura pero en ese momento era semi presencial en el IFD y mi tía – que es maestra – me sugirió Magisterio y me anoté.

El plan 92 era de 3 años, era un plan intenso de mucha carga horaria y el primer año hacíamos prácticas de expresión (Expresión Corporal, Lenguaje, Música y Plástica).

Allí fue mi primer contacto con niños y con la enseñanza … entonces dije ésto es lo mío …. es lo que me gusta”- nos relata el protagonista de esta historia.

Con el tiempo – al ir adquiriendo experiencia docente – se percató que la Educación Especial fue un terreno que lo motivó a ahondar en la misma y sostiene que actualmente el pilar de la Educación es la política inclusiva.

-¿Cómo empieza el proceso hacia el conocimiento magisterial?

Cuando te recibes y empiezas a trabajar, te das cuenta que… ¡No sabes nada!

Que tu práctica fue en una escuela ideal y que la realidad es otra …allí empieza otro aprendizaje.

Es real ello de que la práctica hace al maestro , en el sentido de que te convierte en maestro… trabajando de maestro.

¿Cómo fueron sus primeros tiempos de docente?

-“En mi caso …de aprendizaje, de probar, de errar y volver a comenzar … Uno cree que enseña a los niños pero en realidad son ellos los que te enseñan. Porque si pones atención te van guiando por donde quieren ir, en el sentido pedagógico”.

– ¿Sus primeras experiencias fueron en el entorno rural?

-“Mi primer año lo trabajé en la Escuela N.6 de Belén. Pero la escuela más del medio rural fue la 19 de Colonia Lavalleja, donde tenías que quedarte a vivir en la escuela , convivir con otros colegas docentes.

Pero luego mi carrera se desarrolló en la ciudad. Hace 12 años que estoy en una escuela especial. Esa es mi carrera … la educación especial”.

– ¿Qué particularidades tiene la Educación Especial y qué lo llevó a tomar ese camino?

-”La conocí de casualidad o causalidad. Hace 19 años hice una suplencia de un mes en la Escuela 97.

Allí me di cuenta que eso era lo que realmente quería hacer con mi carrera docente.

Trabajar con personas con discapacidad , poder darles la oportunidad de aprender y poder valerse por si mismos.

Para la educación especial se precisa cambiar la cabeza.

En comparación con la educación común cambian muchas cosas.

Cambian los objetivos, los métodos, las técnicas pero el fin es el mismo: lograr el mayor desarrollo posible de una persona.

En educación especial tenemos otros tiempos, no hay urgencias de resultados pero a la vez los resultados se festejan como los mejores.

Nuestros objetivos van más allá del conocimiento en sí, queremos generar en nuestros alumnos la independencia, prepararlos para la vida, pero la vida adulta, sin padres.

Porque muchas veces nuestros alumnos están sobreprotegidos y esto resulta en adultos dependientes.

Que no se entienda mal, queremos que lean, que escriban, que puedan hacer operaciones matemáticas … pero también que puedan ser adultos responsables e independientes”.

¿Qué incidencia tiene la enseñanza vinculada a los niños y jóvenes con discapacidad?

-”La enseñanza está signada por las metas. Qué metas me planteo yo como docente en base al diagnóstico de mi grupo.

Tratando de que las mismas sean posibles de concretar.

Hoy en día el pilar o guía de la educación especial es la inclusión. Todo tiende a que se concrete eso.

Personalmente creo, que la inclusión verdadera y eficaz se dará el día que todo el sistema educativo se ponga a elaborar el camino a seguir.

Hoy en día hay intentos independientes. Pero toda la sociedad debe tomar conciencia y ponerse en acción.

Una sociedad incluye cuando hay rampas en todas las esquinas de todos los barrios, una sociedad incluye cuando hay intérpretes de lengua de señas en todas las escuelas , liceos y universidades.

Una sociedad incluye cuando los letreros y avisos también están en braille. Muchas cosas que se deben mamar desde la escuela, desde la familia.

Si yo tengo de compañero de banco a alguien con Síndrome de Down , ciego , sordo, con TEA , etc, veré con naturalidad que estas personas sean parte de las distintas áreas de la sociedad”.

-¿Qué lectura hace sobre el paradigma educativo actual donde se habla de inclusión

“Se están haciendo cosas pero queda mucho por hacer. Hoy existen experiencias exitosas de inclusión, pero son el resultado de voluntades individuales.

No es posible que hablemos de Educación Inclusiva, pero el tema no está en la preparación de los futuros maestros.

Éstos que saber como manejarse con alumnos con Síndrome de Down, ciegos, con alumnos sordos, con TEA … y no es así.

Se están haciendo cosas, desde mi escuela se trabaja mucho con escuelas comunes y hay receptividad. Es un tema nuevo, hay que capacitarse y sobre todo … cambiar esquemas mentales”.