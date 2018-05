Trabajadores de la educación profundizan reclamos

Hoy paran los docentes de la enseñanza pública en Salto y mañana los de la enseñanza privada. Los paros, son por 24 horas. Más allá de reclamos puntuales para cada sector, en general ambas reivindicaciones se centran en una plataforma reivindicativa y programática con la que participarán en la próxima ronda de Consejos de Salarios, esperando ser atendidos por el gobierno en sus reclamos.

A nivel de los docentes de la educación pública, la FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) fijó paros zonales a partir de hoy. Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Paysandú paran durante todo el día; mañana miércoles 16 de mayo los paros serán en Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Flores, Durazno, Florida, Montevideo y Canelones y el jueves 17 de mayo en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Por su parte, los docentes de la educación privada, a través de un comunicado de prensa de la SINTEP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada), informaron que mañana miércoles 16 de mayo se fijó un paro general y nacional en dicho sector.

FENAPES NO DESCARTA UN PARO POR TIEMPO INDETERMINADO

Los profesores de Secundaria realizarán paros regionales de 24 horas los días 15, 16 y 17 de mayo, posteriormente harán una nueva Asamblea de Delegados donde analizarán la respuesta del gobierno y no descartan realizar ocupaciones o un paro por tiempo indeterminado si la situación permanece incambiada.

En el marco de las instancias de difusión y movilización por sus reclamos presupuestales los docentes vienen realizando una red de asambleas por los diferentes centros educativos con el propósito de analizar la coyuntura, informar a los trabajadores, a los padres y estudiantes de sus reclamos y planificar futuras acciones.

Los paros, se harán de forma regional, el día 15 de mayo será para Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Paysandú.; el miércoles 16 de mayo será en Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Flores, Durazno, Florida, Montevideo y Canelones y el jueves 17 de mayo en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

La medida se tomó tras considerar que el Poder Ejecutivo no se ha acercado a los sindicatos de enseñanza en el marco de la Ley Presupuestal, tras un panorama incambiado en el marco de dicha negociación.

Este es un año donde se da la última rendición de cuentas y se pelean los salarios, por eso los docentes ven como fundamental que se complete el monto del 6 % para la educación y 1 % para la UDELAR (Universidad de la República).

Entre algunos de los reclamos específicos que plantea el gremio, está el pedido de más personal tanto de administración como de servicios; compensaciones salariales para algunos trabajadores como los adscriptos que trabajan por horas reloj (60 minutos) pero se les paga el sueldo por horas docente (45 minutos), lo que genera una diferencia en el acumulado de horas trabajadas. También está el tema de los directores, que tienen gran responsabilidad en su gestión y un cargo correspondiente al grado seis pero se les paga como grado cuatro.

Finalizados los paros plantados, el 18 de mayo habrá una nueva Asamblea de Delegados para evaluar a nivel nacional la respuesta del Poder Ejecutivo y resolver si se realiza o no un paro por tiempo indeterminado.

16 DE MAYO PARO GENERAL Y NACIONAL EN LA ENSEÑANZA PRIVADA

Mañana miércoles 16 de mayo habrá paro general y nacional de la enseñanza privada. Esta medida fue adoptada por la Mesa Representativa de su sindicato, como corolario de un profuso proceso de participación y consulta a todos los núcleos de base de todo el país.

El paro será de 24 horas en el interior del país y de carácter parcial en Montevideo, facultando en este caso a que cada núcleo de base lo extienda a todo el día en caso que se considere necesario para una mejor aplicación de la medida.

Los objetivos de este paro son dos. El rechazo a las políticas de acoso laboral, persecución antisindical y precarización laboral que operan duramente dentro del sector y el respaldo a la plataforma reivindicativa y programática con la que participará el sindicato en la séptima ronda de Consejos de Salarios.

“Esperamos que esta movilización-a fin de evitar nuevas paralizaciones-sirva para que las patronales, históricamente renuentes a la negociación por rama, se dispongan a escuchar y responder seriamente los reclamos de los trabajadores (…). Somos un sindicato de trabajadoras y trabajadores comprometido con la tarea de educar. No nos gusta interrumpir los cursos lectivos y tratamos de evitarlo cada vez que podemos. Así lo hemos demostrado, sin ir más lejos al principio de este año. No obstante no vamos a dejar que las patronales se aprovechen de nuestros compromisos pedagógicos para que perpetren sus arremetidas antiobreras. Basta de maltrato y atropellos. ¡A los trabajadores se los respeta! Ningún trabajador está solo, ninguna trabajadora está aislada”, versa el comunicado de SINTEP-CSEU-PIT CNT.