Ricardo Cattani, periodista y escritor

Esta noche a partir de las 20 horas, en la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza de Salto (Artigas 651), el periodista y escritor Ricardo Cattani Barcia presentará su último libro «Giacomo. Retorno sin regreso. Una historia, dos banderas», novela que cuenta la vida de su tatarabuelo y los avatares que padecieron cientos de inmigrantes que llegaron a nuestras tierras a través de un concienzudo trabajo de investigación. El libro será presentado por María Teresa Galvalisi Parentini, Carlos Moreale Olaizola, Sergio Gabrielli (Agente Consular Italiano en Salto) y Víctor Pizzichillo Hermín (Consejero del Consejo de Formación en Educación – ANEP).

En dicha novela colaboró un equipo interdisciplinario donde participó la Magister Liliana Gros Toullier, la Profesora María Blanca Innamorato, el doctor Jorge Pedoja. Los prólogos estuvieron a cargo de Franca Panizza Cattaneo y el Profesor Victor Pizzichillo Hermín, mientras que el epílogo fue escrito por el Profesor Danny Silveira Fiure, director de Escuela Técnica UTU – Guichón.

– ¿De qué trata su nuevo libro?

– «Giacomo. Retorno sin regreso. Una historia, dos banderas» evoca la figura de mi tatarabuelo, por la que tuve que atravesar cinco generaciones de familias para contar un poco las historias íntimas del conflicto familiar de ese personaje de quien obviamente no conocí por un tema cronológico, pero que de alguna manera me permite conocer parte del recorrido de familia a través de este emigrante que llegó a tierras salteñas en la zona de Corralitos, donde formó su familia y gran parte de los Cattaneo y Cattani tienen ese común denominador, ese punto de partida.

– ¿Qué encontró en este viaje que emprendió en busca de su tatarabuelo?

– Comprender una cosa que existió todo el tiempo y que existe, que es el dolor de la emigración, transformada en el exilio, en el desarraigo, en la angustia, en no saber con qué te vas a encontrar del otro lado a dónde vas. Ver también que no todos pudieron lograr lo que implica aquella frase de «fare la America» («Hacer la América») sino que algunos se volvieron. Este es el caso de mi tatarabuelo, que por causas que no se pudo determinar, regresó. Hay poca literatura sobre aquellos que en determinado momento no se encontraron con lo que fueron a buscar del otro lado del mundo y en determinado momento les pasó algo que tiene un término que no tiene traducción al castellano, que lleva por nombre «saudade», que es un término que los brasileños y los portugueses lo usan mucho, que hace referencia a la nostalgia, a la melancolía, a eso de saber que tenés afectos en un determinado lugar y que por múltiples motivos no podés tomar contacto con ellos. Entonces, algunos volvieron a su tierra, dejaron sus proyectos de familia, sus emprendimientos, y seguramente lo de mi tatarabuelo haya sido uno de esos casos de los cuales el saudade, lo afectó profundamente y regresó a su lugar de origen.

Después también encontrar esa fortaleza de los emigrantes que en determinado momento tuvieron y abrazaron, y que dejaron como legado, que uno lo ve caminando por las calles de Salto o de Paysandú, que son las dos ciudades junto a Montevideo y alguna del departamento de Colonia donde mayor presencia italiano hubo en el país, y que hay como descendencia siguiente.

Me encontré con algo maravilloso en ese arco de tiempo. Estuvo mi tatarabuelo viviendo aquí entre 1870 al 1905, más allá de toda la problemática política y los levantamientos que habían, las escaramuzas armadas, esas pequeñas batallas, cómo Salto seguía proyectándose con obras públicas, con adoquinamiento de calles, el Jefe Político de la época seguía con emprendimientos como institutos de educación. Comprender también los contextos en los cuales un puñado de inmigrantes, vivieron como anónimos determinados procesos, en este caso, en territorio oriental. Y también no hay que perder de vista, como en el caso de mi tatarabuelo que vino a finales de 1860, la Italia de esa década, que estaba en pleno proceso de unificación, con todo lo que llevó el cambio de políticas agroalimentarias, que al campesino agricultor lo dejó con muchas dificultades, con horizontes muy recortados, con eso de decir, «un día me levanto y no tengo un trozo de pan para comer, me tengo que ir de acá», y eso fue lo que le pasó a él, junto a otros 300 lierneses (de Lierna, en el Lago de Como, en la provincia de Lecco, región de la Lombardía) más que dejaron su pueblo y se fueron a distintas partes del mundo. Un grupo importante se ubicó en el suroeste, en el llamado «Salto Oriental», que según tengo entendido era la denominación antigua del actual departamento de Salto. Ahí conformaron una colonia posterior a aquellos primeros inmigrantes donde forjaron nuevos horizontes, donde a algunos les fue muy bien y a otros no tanto.