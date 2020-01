Una historia que contar… Con la docente Silvia Coronel

Silvia Coronel es docente y artista – aunque ella lo niegue – un ser destacado en el arte de la expresión corporal… y hoy nos revela parte de su singular historia de vida… la abordamos en tiempos de Navidad… que a su ver, es el día del Amor… del Amor universal.

“Y en ese intento vamos viendo algunas personas y así vamos apostando” – nos dice.

Confiesa que su vocación por la enseñanza a los niños fue dándose con el tiempo y hoy puede mirar a través de ellos y percibir sus sentires.

Silvia entiende que la Enseñanza está atravesando un proceso de letargo… que se está descontextualizando… y que ya es hora de cambiar la forma de enseñar

-¿Dónde nació?

-”En un hogar de trabajadores, en calle Amorim entre Avda Barbieri y diego Lamas.

Mi abuelo era constructor, mi papá electricista y maquinista en la proyección de películas en todo los cines de Salto…como Cinema Paradise…igual….

Mi madre se dedicaba a las labores y en un momento comenzó tareas de limpieza y acompañante de enfermos . De ambos aprendí muchísimo.

En el cine aprendí y sigo aprendiendo de la vida y la cultura, de mi madre la experiencia de vida, la solidaridad, curar, no temer y ante todo ser independiente, en el hacer y en el pensar”.

– ¿Y cómo prosiguió su historia?

Hice toda mi vida de lo que llamo institucionalización en el ámbito de la enseñanza pública.

Fui alumna desde la Secundaria hasta recibirme en el 1982 (ingresé en 1973 al liceo), dentro de un sistema dictactorial.

Lo interesante estuvo en dos lugares: uno, cuando a los 19 años decidí que quería estudiar Psicología tuve que viajar a Montevideo y vivir en una pensión en plena Dictadura.

No conocía a nadie.

Ello me hizo sentirme sola y no pude con las emociones.

Volví a Salto y estimulada por mi profesora de danzas Myriam Albisu (la madre de mi alma) ingresé al Instituto de Formación Docente.

Fui una alumna sobresaliente… lo cierto es que me encantaba estudiar y lo interesante que mi vocación no nació en el ambiente escolar.

Más bien me agobiaba… pero a los sesenta años puedo decir que crecí muchísimo como persona y como mujer.

Debo confesar que al principio no me gustaban los niños, pero hoy veo el mundo a través de los ojos de ellos… los percibo con solo mirarlos… los aprendo y los amo.

– ¿Cómo ve la Enseñanza hoy?

– “Para ser bien sincera considero que los institutos de formación docente están en un importante letargo…y dando vueltas alrededor de libros y más libros

…descontextualizándose cada vez más de lo más importante en el aula.

Los niños que conviven con nosotros e interactúan durante casi ciento noventa días al año.

Existe un divorcio de la realidad.

Leemos sobre un mundo que colapsa, existe una Greta Thunberg ….que gesta una revolución de la que poco se habla

en el ámbito de la educación.

La escuela hace tiempo que no responde a las necesidades.

Primeramente… nadie le dice a los maestros que pueden dar una clase sin planificarla, pues entonces no tendrían los resultados que se esperan.

¿Quiénes? El sistema educativo vigente.

Los niños van por otro lado… entonces debes aprender a sentir y pensar con ellos.

Lo más difícil es lo primero.

Si sentimos como los 25 a 30 niños que tenemos en el aula…debemos generalizar aspectos emocionales y vivenciales porque no podemos atenderlos personalizadamente.

Hablamos de diversidad pero estamos lejos de aplicar el concepto en el aula y poder enseñar a multiplicar, dividir ….ortografía, gramática..

Hablamos de ser creativos pero nos regimos por estereotipos.

y no está mal… es lo que pide el sistema.

Entonces, en el aula dictamos clase…y hacemos mil y un intentos de que les sirva para la vida (dentro de las instituciones educativas se escuchará ésto millones de veces)

Luego ¿Por dónde va la vida de los chicos?

Creo que se hacen intentos pero aún estamos lejos porque la realidad urge.

Greta… oh qué casualidad una niña, (más allá de lo controvertido de su imagen….una niña que está haciendo un llamado a las instituciones educativas, a los gobiernos, a los dueños del poder mundial y ni siquiera lo tratamos…

El mundo colapsa y los docentes leemos teorías.

Yo aprendí muchísimo en la escuela… aprendí sobremanera de mis fracasos”.

¿Qué desea cambiar en su vida hoy?

– “Me gustaría hablar de la importancia del cuerpo… esa fue mi vocación.

Y así aprendí a leer el mundo, los amigos, los hijos, la sensibilidad, a solidaridad y las emociones.

¿Qué haría hoy?

Ser fiel a mis principios y no quedarme sentada tomando mate…

El otro día miraba con mi nieta mayor que tiene nueve años la película Los dos Papas.

Terminó diciéndome… ¿Qué hacemos?… ¡Vamos y le sacamos todo y se lo damos a los otros… ¿Vos qué harías abi?

Yo le respondí : “Nada …yo no hago nada más que parlotear… quedarme sentada mirando Netflix y quejarme… pero debería salir a la calle e intentar usar lo que más sé hacer.. hablar .. transmitir.

– Una reflexión para regalar…

– Miremos… miremos… miremos… pero con los ojos que tenemos y animémonos a participar… integrándonos en los intentos de cambiar la forma de educar”.