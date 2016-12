Un grupo de vecinos, preocupados por los signos de desunión que suelen verse a diario entre los salteños, decidieron tomar la iniciativa y convocar al pueblo a reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad. Para ello, decidieron dar el primer paso en busca de lo que ellos denominan, “la necesidad de repensarnos como sociedad”. Es en ese sentido que están invitando a todos los salteños, sin otra distinción que la bandera de Salto o la de Uruguay, “que son las banderas que nos representan a todos y que son las que deben unirnos”. Es así que han convocado a una marcha por calle Uruguay para hoy, bajo el eslogan, “Marcha por la Unidad de Salto”, realizándose para ello la

concentración en Plaza Artigas desde las 20 horas para partir luego a Plaza de los Treinta y Tres Orientales.

EL PUEBLO dialogó con Inés Laxague, integrante de este grupo de vecinos organizadores de la marcha, que “no se identifica con ningún partido político” y que se encuentran “preocupados por la división que existe en nuestra sociedad”.

“Por ver tanta división en el departamento –comenzó diciendo Laxague- es que buscamos que la gente piense más en la unión, olvidar los rencores, eso también se puede lograr si comenzamos a pensar y a hablar más con el corazón, dejando todas aquellas cosas negativas que nos dividen, buscando más aquellas cosas que nos asemejan como salteños”.

“La marcha es para que todos nos comprometamos a respetarnos, a tolerarnos por lo que pensemos y por lo que piensen los demás. No estamos diciendo que la gente deje de tener ideas y preferencias por un partido o por otro, lo que decimos es que hay otra forma de expresar las diferencias que puedan tener, con mayor respeto por aquel que piensa distinto a nosotros”.

EN DEFENSA DEL LEGADO

“Tenemos la obligación como salteños –agregó-, de cuidar ese legado que nos han dejado nuestros ancestros, que hicieron grande a nuestro departamento. Tenemos mucha historia para sentirnos realmente orgullosos de ser salteños, esa historia nos une y nos da una identidad que debemos valorar y hacer aflorar de nuevo, porque es lo que nos marca el camino por el que debemos transitar, para volver a sentirnos orgullosos de ser salteños. Hoy vemos que cada cual está más preocupado por mantener su chacrita y su posición en la sociedad que por ayudar a la gente. Si cada cual tira el carro para su lado, este carro llamado Salto no va a avanzar para ningún lado, y quienes estaremos siendo directamente perjudicados por este estancamiento seremos los mismos de siempre, la gente”.

“Por sobre todas las cosas, hoy por hoy, estamos pensando fundamentalmente en nuestros hijos, que son quienes van a recibir lo que hoy debemos cuidar, ya no solo el legado histórico sino también a nuestra ciudad, sus parques, sus jardines, sus bellezas naturales”.

Finalmente Laxague enfatizó que “mientras más división haya en nuestra sociedad, se agravarán aún más los problemas que tenemos y a los que debemos buscarle una solución. La división, lejos de solucionar esos problemas los complica y la situación de la gente se agrava. Es el momento de parar todo eso, y está bueno que el pedido venga de los propios vecinos, que si bien ven que de a poco se va saliendo de algunos problemas que nuestra ciudad tenía, qué distinto sería todo si todos cincháramos el carro para el mismo lado, no?”, se preguntó.

“Reconocemos que también hay cosas que nos están pasando como sociedad porque también pasa en el resto del mundo. No podemos taparnos los ojos y no ver que cada día somos más individualistas y estamos más atentos a las cosas materiales que a ser solidarios con aquellos vecinos que están pasando mal. Si comenzamos por darnos cuenta de esos problemas que nuestra sociedad tiene y de la que ninguna persona está vacunado, bueno, podremos comenzar a pararnos de otra forma y buscar juntos las soluciones”.

“Este planteo puede sonar como voluntarista o principista, donde solos los idealistas soñadores podemos hablar de estas cosas. Sin embargo, uno mira cómo trabajan los vecinos de otros departamentos por su departamento, en total unidad, y nos demuestran que si ellos pueden, nosotros también debemos hacer el intento de trabajar todos juntos, en unidad, por un mejor departamento”, concluyó.