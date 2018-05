Este 15 de mayo se celebra el día nacional del Trabajo Social, una profesión que se inscribe dentro de las Ciencias Sociales con la función de generar respuestas, intervenciones, acciones dirigidas a resolver los problemas sociales que produce nuestra sociedad.

En ese marco, la Asociación de Asistentes Sociales de Salto (ADASU Salto) ha elaborado una proclama en mención a la fecha con el propósito de reconocer el valioso aporte de los profesionales que ejercen esta disciplina y poner en conocimiento de la ciudadanía la función y reivindicaciones que llevan adelante.

Entre estos reclamos está la iniciativa de contar con una reglamentación, esto es, un cuerpo normativo que que vendría a potenciar el desempeño profesional en los ámbitos de ejercicio que ocupan actualmente los profesionales de este campo de trabajo.

En diálogo con la Lic. en Trabajo Social, Adriana Miraballes, afirmó a EL PUEBLO, que este año ADASU está trabajando firmemente para llegar a una reglamentación y este año entró el proyecto al Parlamento. Por ese motivo, se vienen reuniendo con las diferentes bancadas de los partidos políticos con representación parlamentaria en lo que implica esa reglamentación para los profesionales del trabajo social.

Una reglamentación implicaría beneficios en la calidad de las políticas sociales que se llevan a cabo por la planificación en el trabajo, la gestión y su diseño más allá de su aplicación. Por ese motivo, este año reivindican ese reclamo.

“Estamos en eso y además en este día rescatamos el rol de nuestra profesión en sí y la relevancia social que tiene. El no ver este trabajo con una mirada caritativa hacia el otro sino siempre viendo al otro como sujeto de derecho y en ese marco es que trabajamos”, comentó Miraballes.

PROCLAMA DÍA NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

Cada 15 de Mayo conmemoramos el Día Nacional del Trabajo Social, esta fecha no es un día más para nosotros, significa el reconocimiento de la labor que llevamos adelante con esfuerzo, dedicación y un gran compromiso ético ante la responsabilidad que afrontamos en el ejercicio de un

búsqueda incesante por proteger, asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, en

especial, de aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad social.

El Trabajo Social es una disciplina compuesta de un alto valor social. Su tarea cotidiana estáexpuesta a innumerables sufrimientos, desgastes y malestares que se tejen en las injusticias e inequidades a la que se ven enfrentado muchos ciudadanos de nuestro país.

Sin embargo, el potencial de nuestra profesión está en la capacidad de sobreponerse al contexto y buscar soluciones actuales y futuras para erradicar las condiciones de sufrimiento social a las que no somos ajenos.

Por eso, en este día de celebración, queremos reconocer, destacar y enaltecer la actitud comprometida de todos los trabajadores sociales y asistentes sociales de nuestro país, y en especial,

de aquellos que se desempeñan en nuestro departamento, por brindarse responsablemente en búsqueda de una sociedad inclusiva para todos, en tiempos donde el mundo nos hace creer de que los cambios no son posibles.

Este año no queremos dejar de mencionar la importancia que tiene para nuestra profesión la futura reglamentación profesional.

Este es un marco normativo que vendrá a potenciar el desempeño profesional en los ámbitos de ejercicio que ocupamos actualmente, cómo en aquellos que nos fueron sustraídos producto del empobrecimiento de las políticas sociales.

La regulación de la profesión repercutirá en la calidad de las políticas públicas, asegurando a los ciudadanos profesionales formados para brindar una atención óptima, basados en un paradigma de

derechos humanos.

La asociación de Asistentes Sociales de Salto aprovecha esta conmemoración para destacar la tarea silenciosa a la que nos abocamos día tras día, sin desconocer las condiciones inapropiadas en las

que nos desenvolvemos. Por eso, queremos reivindicar los esfuerzos colectivos de nuestra agremiación, creemos de forma convencida que los cambios del Trabajo Social los darán los propios trabajadores sociales y asistentes sociales en los ámbitos de participación que hacen al colectivo.