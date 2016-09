El viernes pasado el plenario gremial de FEMI decidió un paro médico en todas las unidades ejecutoras de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) del interior del país que se extenderá desde las 8 horas de hoy martes a las 8 horas de mañana miércoles, informó a EL PUEBLO el Presidente de la FEMI (Federación Médica del Interior), Dr. José Pedro Ibargoyen.

Durante la jornada de hoy y hasta la hora 8 de mañana se paralizarán todas las actividades médicas en policlínicas y coordinaciones mientras se mantienen los servicios de emergencias y urgencias, las cirugías oncológicas y la asistencia a los pacientes que permanecen internados.

De esta manera, todas las cirugías de coordinación no oncológicas, actividades de policlínicas y estudios coordinados se verán afectados con esta medida gremial y según el caso deberán reprogramarse.

Esta paralización de actividades será llevada adelante por personal médico que trabaja en los hospitales del interior. El motivo de esta medida obedece a no haber encontrado a nivel de las autoridades nacionales de la salud los espacios para empezar a negociar y resolver los problemas que se han detectado en los hospitales del interior.

“Al igual que en San José donde renunciaron los ginecólogos por carencia de recursos humanos, en otros departamentos también se realizaron varias denuncias y planteamos un espacio de negociación que lleva ya más de tres semanas y todavía no se ha conseguido nada, por eso decidimos hacer este paro”, comentó el Presidente de la FEMI.

CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Sobre los problemas o posibles denuncias que se hubieren hecho respecto del Hospital Regional Salto, Ibargoyen señaló que el plenario se comprometió a no plantear públicamente las denuncias particulares de cada Hospital pero sí manejó situaciones generales que se repiten en varios departamentos.

De esta forma se refirió a carencias en materia de recursos humanos para cubrir las guardias sobre todo las guardias de especialidades e incluso dijo que “hay algunas estructuras de servicios que se pueden optimizar para mejorar esto”.

ESPERAN ALTO ACATAMIENTO

En Salto hay alrededor de 250 médicos nucleados a FEMI que forman parte del núcleo de 3.200 médicos que en todo el interior del país están afiliados a la gremial.

“Creemos que va a ser un paro médico con un alto acatamiento porque hay una sensibilización muy grande en todos los médicos que genera una movilización muy importante en el interior del país, hay una gran indignación de los médicos del interior por haber sido desplazados de la negociación. Se ha pedido que se refuercen las guardias para poder dar cabida a una mayor demanda pero esperamos que todo se desarrolle lo más normal posible más allá de las medidas dispuestas”, señaló el médico.

MESA DE NEGOCIACIÓN BIPARTITA

Con esta medida se espera que las autoridades reflexionen y se sienten a negociar con FEMI en una mesa de negociación bipartita. “Porque nosotros somos quienes conocemos mejor las situaciones y particularidades que se dan en cada uno de los lugares, incluso planteamos algunas soluciones para esas situaciones”, comentó Ibargoyen.

En el caso de que las autoridades hagan caso omiso a los pedidos de la gremial, el médico aseguró que se analizan agudizar las medidas y ya se tiene previsto una queja ante la OIT por esta situación a nivel nacional.

PLATAFORMA GREMIAL

“Sabido las condiciones de trabajo en muchos hospitales del interior, en cuanto a carencias de recursos humanos y asistenciales que ponen en grave riesgo la adecuada asistencia de la población más vulnerable y falta de garantías laborales. Estas situaciones han sido presentadas ante las autoridades de la salud quienes en respuesta desconocen nuestros gremios como interlocutores válidos impidiendo encontrar soluciones adecuadas. Ante esta situación el Plenario Gremial de FEMI resolvió realizar un paro médico de 24 horas en todas las unidades ejecutoras de ASSE del interior del país hoy martes 27 de setiembre”.

Entre los planteos se encuentran las siguientes bases “mejorar las condiciones laborales de los trabajadores médicos del interior en ASSE, exigir la representatividad de los gremios locales nucleados en FEMI como interlocutores válidos en los diferentes ámbitos de negociación y diálogo, dado que somos los que mejor conocemos la realidad asistencial y estamos involucrados en ella.

Hacer los mayores esfuerzos para lograr la asistencia correcta adecuada y sin riesgo para los usuarios de ASSE en todas las Unidades Ejecutoras del Interior (hospitales y RAP)”.