Tras un año movido, Juan Carlos Gómez se juega la reelección

“Con mentira no se construye futuro”, reza una de las pancartas que están afuera del Taller Municipal sobre la calle Uruguay casi Juan Manuel Blanes. La expresión pertenece a la Lista 1966 que lidera el actual presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez, que desde las 7 de la mañana de hoy se está jugando la reelección en unas de las elecciones más reñidas que ha tenido en los últimos tiempos el gremio de municipales.

Con al menos cuatro agrupaciones con diferencias bien marcadas que disputan el liderazgo del sindicato, se presentan las listas 1966 que lidera Juan Carlos Gómez, la Lista 77 que tiene como referente al expresidente de ADEOMS, José “Chelo” Cardozo y que encabeza Marcelo Nobre de Recolección, la Lista 82 que encabeza Juan González del sector Carpintería y la Lista 145 que encabeza Pablo Pereira de Talleres.

Sin embargo, ADEOMS está atravesando uno de sus momentos más importantes en lo relativo a su interna y hoy se dirimen las diferencias en las urnas. La gestión de Juan Carlos Gómez estuvo signada por una compleja situación que atravesaron los funcionarios municipales cuando al final de la gestión de Germán Coutinho, se declaró la cesación de pagos e incluso ellos se vieron inmersos antes, en una elección departamental enfrentándose a los otrora gobernantes.

Aunque en ese aspecto, Gómez destacó en diálogo con EL PUEBLO como una “fortaleza”, esa situación ya que dijo que fue difícil, pero superar una crisis fue positivo, sin dudas que el de hoy, será un día difícil.

RESPONSABILIDAD

“Para nosotros la campaña electoral del sindicato se debe asumir con mucha responsabilidad porque se decide el futuro de los trabajadores municipales, pero también cómo seguimos creciendo en unidad y cómo seguimos aportando para el crecimiento de la institución, entonces si bien hubo compañeros que eligieron la modalidad de salir a insultar, a denigrar a querer ofender con acusaciones infundadas, esquivándole a la discusión interna entre los trabajadores, para nosotros de esa forma no se construye futuro”, dijo Gómez a este diario. Y añadió que “para nosotros el futuro se construye con unidad y con verdad”.

El actual presidente de ADEOMS, dijo que en la campaña electoral realizaron una recorrida por todos los sectores de trabajo, reafirmando “lo mucho que hizo en estos 2 años de gestión”.

Declaró que a su juicio “lo más saliente de este tiempo, después de haber enfrentado las dificultades que atravesamos, donde no cobramos los sueldos, donde enfrentamos a una Intendencia totalmente fundida con más de 1.900 trabajadores paralizados en los distintos sectores por la falta de recursos para salir a trabajar y haber dado la discusión que dio el sindicato para encontrar soluciones a esos problemas, con aportes y con responsabilidad, fue un logro importantísimo”.

El titular de ADEOMS señaló que durante su gestión “aportamos como trabajadores a la sustentabilidad y recuperación de los servicios, a la inversión en materia de maquinaria y de herramientas, de infraestructura y en los gastos que se entendían eran necesarios destinarse para los gastos de funcionamiento, de recuperar lo que era la productividad de los trabajadores eso fue muy importante”.

Aclaró que fue el gremio el que le puso “un límite al gobierno departamental para fijar la cantidad de designaciones directas, de compensaciones, y que antes se usó como herramienta de campaña y nosotros hemos logrado limitar, entendemos que la recuperación de la extensión horaria de muchos compañeros en función de la reactivación de los servicios fue una discusión que dio el sindicato, la defensa del convenio que teníamos con el Centro Médico que en su momento se intentó tirar abajo y al tener 8 cargos en la dirección sindical fuimos un pilar fundamental en todo este proceso”.

Gómez contó en su haber la adecuación, la presupuestación y el ascenso de más de mil funcionarios municipales lo que dijo “fue un logro importantísimo para este sindicato, haber regularizado toda la situación de endeudamiento con los trabajadores fue un logro importantísimo de este sindicato y después la reivindicación y los puntos acordados con el gobierno departamental, más allá de que el mismo no fuera aprobado donde lamentablemente los ediles le dieron la espalda a la clase trabajadora”.

El titular de ADEOMS reseñó varios de los logros alcanzados y de las metas fijadas durante el período que gestionaron el sindicato. Aunque saben que han tenido críticas y cuestionamientos de parte de otros sectores de los funcionarios donde les endilgaron estar del lado de la administración de Andrés Lima. Sin embargo, Gómez destaca que tienen “independencia de clase” y plantea que “ese debe ser el rumbo que tenga el sindicato, pelear políticamente cada cosa a favor de los trabajadores y mantener la independencia como tales”.

LAS

ELECCIONES

Las elecciones se cumplen en la presente jornada desde las 7 de la mañana y hasta las 19 horas. Hay cuatro urnas que circularán por varios sectores y el interior del departamento y dos urnas fijas en la sede del sindicato en la calle Brasil 380.

“Queremos que se lleve adelante la elección con orden y responsabilidad, y queremos que más allá de las diferencias de cada agrupación, que haya unidad y espíritu constructivo para seguir adelante”, indicó Juan Carlos Gómez.